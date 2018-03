Stravinsky swingt beter dan dansers

Dans Introdans met Strawinski Swingt. Gezien: 19 sept Arnhem. Tournee t/m 22 jan. Inl. 026-3512111, www.introdans.nl

Wat verwacht het publiek bij een dansvoorstelling onder het motto Strawinski Swingt? Inderdaad, een swingende avond. Tijdens de voorstelling van Introdans blijkt dat zo’n programmatitel niet zonder risico is. Want de muziek van Igor Stravinsky mag dan swingen, de balletten van Nils Christe, Hans van Manen en Gisela Rocha doen dat niet.

De Braziliaanse Gisela Rocha, die als ‘Nieuwe partner’ aan de Arnhemse groep Introdans is verbonden, ontduikt zelfs bewust Stravinsky’s kenmerkende swing en stuwing, en zet haar nieuwe ballet Pictures on Stravinsky op delen uit diens rustiger, neo-klassieke werken, waaronder Agon en Dumbarton Oaks.

Met grote bewegingen, sterke lijnen en soms woest kronkelende uitbarstingen is haar choreografische stijl helder, maar een en ander is nogal willekeurig in de muziek gemikt. Daardoor vloeit de aantrekkelijke energie van acht dansers die uitgebreid met stoelen en elkaar rond zeulen onmiddellijk weg. Er blijft nauwelijks een herinnering hangen, behalve aan de opvallende kostuums van de jonge Sebastiaan Kramer, die royaal zicht bieden op de gespierde ruggen van de mannen en de stroomlijn van de danseressen. Wat Rocha over de verschillende levensfasen van de mens wil mededelen, is weinig opmerkelijk en soms onverklaarbaar melodramatisch, maar de slotscène met rode loper en veertjesregen is in elk geval visueel geslaagd.

Nils Christes Symphony in Three Movements oogt vijfentwintig jaar na de première wat belegen – een standaard jaren tachtig muziekballet. Christe heeft zijn maniakale neiging elk muzikaal gegeven van een gedanst antwoord te voorzien, enigszins kunnen beheersen, maar Stravinsky’s markante syncopen laat hij natuurlijk niet voorbij gaan. Synchroon bewegend eenëntwintig-koppig ensemble erbij, en ja, dan begint er iets te gebeuren. Te swingen? Nét niet.

Ook Ballet Scenes (1985) van Hans van Manen blijft al te tam. Het stuk is een voortdurend verschuiven van de tien dansers: langs elkaar, naar elkaar toe, uit elkaar, in paren of als mannen tegenover vrouwen.

In die menigte is Jorge Pérez Martínez de zelfbewuste outsider. Ballet Scenes behoort niet tot Van Manens sterkste Stravinsky-balletten. Bij het Nederlands Dans Theater werkte het toendertijd vooral dankzij de aanvallige Nacho Duato. In de uitvoering door Introdans ontbreekt iedere scherpte, snaaksheid of erotische spanning. Om over swing maar te zwijgen. Stravinsky, die swingt inderdaad. Nu Introdans nog.