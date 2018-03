Stonehenge was een kuuroord

Stonehenge is 300 jaar jonger dan gedacht. De oudste stenen fase van het Britse monument dateert van circa 2.300 voor Christus. Dat zeggen archeologen die voor het eerst in 44 jaar opgravingen mochten doen in de stenen cirkel. Onderzoek had al aangetoond dat de stenen afkomstig zijn uit Wales. Omdat aan de stenen een geneeskrachtige werking toegeschreven wordt, denkt men dat Stonehenge een plek was waar mensen van verre naartoe kwamen om zich te laten genezen. Dat verklaart het grote aantal skeletresten met aandoeningen die in graven in de omgeving zijn gevonden. (NRC)