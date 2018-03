Stand-up leeftijd

Onder aan dit stukje staat nu al een paar weken mijn naam en dan mijn leeftijd er tussen haakjes achter, en als iedereen oplet, zou daar nu 38 moeten staan (dan weet u meteen of iedereen oplet). Afgelopen vrijdag was ik jarig en ik vierde dat voornamelijk met mijn vriendin door een paar dagen een heleboel leuke dingen te doen, en één van die leuke dingen was de stand-up comedians in Toomler bekijken. Waar het me opviel dat stand-up comedians iets met leeftijd hebben.

We hebben vijf komieken gezien, en allemaal hebben ze hun leeftijd genoemd.

Ik ben 23 en ik woon nog bij mijn ouders.

Ik ben bijna 37 en ik heb twee dochters.

Ik ben 27 en.

Ik werd een beetje bang dat een van de komieken het publiek zou vragen of iemand er zijn verjaardag zat te vieren. Omdat ik aan pijnlijke eerlijkheid in verkeerde situaties lijd, zou ik mijn hand dan opsteken. Wetende dat het helemaal verkeerd af zou kunnen lopen.

Weet je: mensen poepen in hun broek voor stand-up comedians. Howard Komproe (bijna 37, twee dochters) vroeg of er nog ouders in de zaal zaten. Er was maar één vrouw die haar hand opstak. Iedereen was bang. Ik ook. Zit iemand hier zijn verjaardag te vieren? Ja, ik. Gefeliciteerd. Misschien zou zo’n komiek even de zaal laten zingen (pijnlijk! Ultiem pijnlijk!) en daarna vragen hoe oud ik was geworden.

38.

En dat Howard Komproe (bijna 37, twee dochters) dan zou vragen of ik dan geen kinderen had, of ik net niet stiekem stil was gebleven, want ik was tenslotte al een jaar ouder dan hij, en dat ik zou moeten antwoorden dat mijn leven eigenlijk pas net begonnen was. Want pijnlijke eerlijkheid.

Kijk naast me, zou ik zeggen. Ik heb stilgestaan, nu loop ik.

Maar niemand vroeg het me, en ik kon het daar niet zeggen, dus ik doe het hier. Ik heb stilgestaan, nu loop ik.

Schrijver Walter van den Berg (38) schrijft de komende weken op dinsdag een brief aan de lezers van nrc.next.