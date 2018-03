Staking van Zaanse chauffeurs mislukt

zaandam. Een staking van Zaanse buschauffeurs is gisterochtend beperkt gebleven tot tien van de 51 bussen. Doordat slechts een beperkt aantal chauffeurs meedeed, was de overlast voor reizigers beperkt. Volgens FNV-bestuurder Paul van Golde staan de meeste chauffeurs achter de actie, maar zijn ze actie moe. ”Een paar maanden geleden hadden we natuurlijk al die grote ov-actie. En het kost ze toch geld.” Of de actie een vervolg krijgt is onbekend.De Zaanse chauffeurs willen meer veiligheid in de bus. Ze worden regelmatig bedreigd of bespuugd door jongeren. In Gouda werden vorige week veiligheidsmaatregelen aangekondigd wegens agressie tegen medewerkers van busbedrijf Connexxion.