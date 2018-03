De naam ligt op het puntje van mijn tong. Misschien valt hij nog voor het salvo van de deadline klinkt. Het is een naam van lang geleden. Niet om een bekende wielrenner gaat het. De gelaatstrekken kan ik me dan weer wel scherp voor de geest halen. En hoe hij op de fiets zat. Een kattenrug, spitse knieën, kromme dijen. Het stuur mocht gerust een centimeter of drie naar omlaag. Een blauw shirt hing achter een flink stuk over het zadel. Het slappe leren helmpje was zo strak aangetrokken dat het leek of er een net over een uit de kluiten gewassen paasei gespannen was – kalend was hij ook. Holle, wazige ogen..

Hier is al een voornaam: Jan. Woonplaats: St. Odiliënberg, ik ben er zo goed als zeker van. De achternaam? Kort, twee lettergrepen. Iets met een lange e erin.

Deze Jan reed begin jaren zeventig in de categorie senioren (of was het bij de veteranen?) van de NWB, de Nederlandse Wielren Bond die beter bekend stond als de ‘wilde bond’. Het was maar een klein, regionaal bondje dat voornamelijk opereerde in het Zuidoosten van het land.

Vanaf een visstoeltje op het trottoir sloeg ik hem weekend na weekend gade – mijn koersjes bij de aspiranten zaten erop. De man leed zichtbaar en presteerde flauwtjes. Qua gestalte was het eerder een coureur van voor de Eerste Wereldoorlog. Er zat iets van luchtledigheid in zijn traptechniek. Iets zwakzinnigs.

De echtgenote van een andere Jan (iets met een d of t, in de achternaam, met van ervoor) die ook bij de senioren of veteranen koerste, wist me op een dag te vertellen dat de Jan uit St. Odiliënberg sinds zijn ongeluk nooit meer zijn oude niveau had gehaald.

Gek genoeg herinner ik me elke lettergreep van de woorden die ze pakweg vijfendertig jaar geleden sprak: „Wat er gebeurt met iemand die met zijn kop tussen de spijlen van een dranghek belandt? Vraag dat maar aan Jan.” Het was een incident tijdens een massasprint, begreep ik, ver voor mijn tijd. De revalidatie had lang geduurd. Eigenlijk was het een revalidatie ohne Ende.

Mijn hoofd heeft nooit tussen de spijlen van een dranghek klemgezeten. Noch werd de schedel als een kokosnoot stukgesmeten op de rotsen van een grootse kust. De schedelinhoud heeft relatief weinig schade opgelopen. Misschien was dit wel mijn allerdiepste angst: zo hard op het hoofd te vallen dat ik voor de rest van mijn leven gedoemd was door de mistige gangen van een inrichting te dolen.

Ik moest aan Jan uit St. Odiliënberg denken toen ik afgelopen zaterdag een tamelijk indringend interview las met Kai Reus. Hij koerst weer; de mist in zijn hoofd is goddank opgetrokken.