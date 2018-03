Is politiek een spelletje maar dan met een hele hoge inzet? Als je het computerspel The Political Machine 2008 speelt, zou je denken van wel. Kruip in de huid van Obama’s campagneteam en zendt tv-spotjes uit waarin McCain wordt aangevallen voor zijn steun aan Irak. Of kies de kant van McCain en speel precies het Republikeinse binnenland van Amerika voor je te winnen. Het Oval Office is binnen handbereik.

Speel het politieke spel met de hoogste inzet van de wereld: politicalmachine.com