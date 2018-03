Slib schuurt koraal weg bij kust Borneo

Bruine pluimen aan de kust. Vanuit een helikopter boven de oostkust van Kalimantan zijn de milieuproblemen van het Indonesische deel van het eiland Borneo goed zichtbaar. „In de delta van de rivier de Mahakan zie je de olie-installaties, de houtkap en de visvijvers”, zegt Piet Hoekstra, hoogleraar fysische geografie in Utrecht. „Verderop naar het noorden ligt de delta van de Berau-rivier. En daar zie je grote bruine pluimen in het zeewater liggen.”

Die bruine pluimen zijn het slib en organische stoffen die de rivier heeft meegevoerd uit de binnenlanden van Kalimantan. Het zoete water blijft drijven bovenop het zwaardere zoute water. Koraalriffen langs de kust van Kalimantan hebben zwaar te leiden onder dit troebele water, zo blijkt uit onderzoek dat Hoekstra en ontwikkelingsgeograaf Paul Burgers afgelopen vrijdag presenteerden op een symposium ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

„Door de aanleg van oliepalmplantages en de open kolenmijnbouw langs de Berau is de hoeveelheid zand en slib die naar zee wordt afgevoerd de laatste decennia sterk toegenomen”, zegt Hoekstra. „Om de steenkoolwinning of plantages mogelijk te maken moet eerst bos worden gekapt. De dunne bodem spoelt daarna makkelijk weg.”

De lagune voor de Berau-delta en het verderop gelegen oceaangebied behoren tot de soortenrijkste ter wereld. „In een gebied van circa honderd bij honderd kilometer leven 700 soorten vissen”, zegt Hoekstra. „En er zijn 460 soorten koralen gevonden.”

Uit de eerste inventarisaties blijkt volgens Hoekstra dat koralen dicht voor de kust beschadigd zijn door de schurende werking van het meegevoerde zand en slib. Hij denkt dat ook de bedekking van het koraal en de groei van jong koraal zijn afgenomen. Het slib schuurt niet alleen, het vertroebelt ook het water waardoor de eencellige algen die samenleven met de koraaldiertjes minder zonlicht kunnen opvangen. Tenslotte berokkent het meegevoerde slib schade doordat het simpelweg neerdwarrelt en riffen bedekt.

Hoekstra erkent dat het lastig is om de rol van het riviersediment te scheiden van de andere bedreigingen van het koraal zoals de opwarming van het zeewater er de verzuring van de oceanen. Toch is hij ervan overtuigd dat de bruine pluimen schadelijk zijn: „Je ziet overal ter wereld dat koralen het moeilijk hebben in de delta van rivieren”, zegt hij. „De schadelijke werking van sediment dat wordt meegevoerd is bijvoorbeeld goed aangetoond in onderzoek aan de Burdekin, een rivier die uitmondt in het Groot Barrièrerif van Australië.”

Het nadelige effect van het troebele rivierwater blijkt ook uit het feit dat barrièreriffen vlak voor de kust er slechter aan toe zijn dan de verderaf gelegen oceaanriffen. Het slib is daar met zeewater verdund tot een onschadelijke concentratie.

Door bestudering van boringen uit het koraal willen Hoekstra en collega’s van het NIOZ op Texel de komende jaren het groeitempo van de poliepdiertjes in de afgelopen 120 jaar in kaart brengen. Zo hoopt hij in de verschillende oorzaken van de achteruitgang te ontrafelen. Zijn collega Burgers zoekt de sociaal-maatschappelijke oorzaken van de aftakeling.

„De wetgeving ten aanzien van bossen is in Indonesië best op orde”, zegt Burgers. „Maar veel beslissingen zijn de laatste jaren gedelegeerd van centraal naar lokaal niveau. Dat betekent dat op grote schaal concessies worden uitgegeven voor oliepalmplantages en mijnbouw in gebieden die volgens de nationale wetgeving als beschermd bosgebied zouden moeten gelden.”