Serge Onnen doet nog steeds alles met handen

Tentoonstelling Serge Onnen – Champagne scissors holes. T/m 19/10. Museum het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard. Di-zo 11-17. Inl. 046-4513 460, hetdomein.nl

De hand moet altijd wat. Friemelen, prikken, klemmen, tillen, strelen, wassen, knijpen, spelen. De hand is rusteloos en beweeglijk. Misschien daarom dat de hand, met de wimper, van alle lichaamsdelen de mooiste is. Bestaan er lelijke handen?

Voor Serge Onnen in ieder geval niet. Onnen, geboren in 1965 in Parijs maar wonend in Amsterdam en New York, is tekenaar van een bijzonder soort. Zonder enige vooropleiding kwam hij in 1990, op de Rijksakademie in Amsterdam. In een periode waarin het sociale kunstwerk zijn intrede deed, geëngageerde rotzooi-installaties furore maakten en vooral video alom was, leefde Onnen zich uit op het klassieke tekenambacht. En dat viel op. Zijn werk werd opgepikt door de galeries van Annet Gelink en Diana Stigter, en de weg naar het buitenland lag open.

Onnen maakte fijnzinnige potloodtekeningen en aquarellen met de hand in allerlei vormen en maten – stekend, jonglerend, kapot knijpend. Soms kwam de hand dankzij animatie tot leven. Dan wisselden handen van gedaante of deden dingen die niet konden – gaten prikken in zichzelf bijvoorbeeld. Met die geanimeerde tekeningen bracht de kunstenaar letterlijk beweging in een medium, dat gaat over beweging maar dat als statisch en suf te boek stond. Hij liet zien dat tekenen hip en dynamisch kon zijn, discipline-overschrijdend. Hij stak iets traditioneels met verve in een nieuw jasje.

In het Domein zijn verspreid over de binnenplaats, de kantine en de projectruimte een aantal recente werken van Onnen te zien. Ook daaruit blijkt dat de hand nog steeds zijn leidmotief is. De hand figureert in enkele complexe installaties met caleidoscopen op statieven, in een knalgele mansgrote kijkdoos waarvan de animatietechniek uit de negentiende eeuw dateert, in een drietal reusachtige tekeningen waarin handen als zwarte gaten, als nesten wormen, als een school friemelende haringen rondom elkaar cirkelen. Bijna altijd doen die handen iets demonstratiefs, iets dat symbolische betekenis heeft. Ze maken geld, stempelen geld, verscheuren geld, knippen met scharen stervormige gaten, ontkurken champagneflessen. Allemaal doen ze expliciet een uitspraak over zaken als verleiding, materialisme en consumentisme. Zo moet ook de gefiguurzaagde, knalgekleurde roulettetafel worden begrepen die Onnen voor Sonsbeek ontwierp. Ook deze tafel – een beeld, geen tekening – symboliseerde de verwerpelijke macht van geld.

Op de expositie in Sittard kijk je als bezoeker door kokers, draai je aan prisma’s, steek je je hoofd door de grote gele kijkdoos op het voorplein en word je al doende deel van het kunstwerk. Het is allemaal aardig, grappig, ludiek, even houd je de adem in. Maar dat moment verglijdt even snel als de kleuren in de caleidoscopen die je ter hand neemt, verglijden.

Onnen heeft al heel wat jaren geleden zijn thema gevonden – consumentisme. Hij heeft al weer heel wat jaren geleden een motief gevonden – handen. Met die vondsten is hij nog steeds tevreden, zo blijkt.

Maar het gebrek aan inhoudelijke vernieuwing doet zich gelden. Helaas, er moeten steeds ingewikkeldere technische trucs en steeds meer hocus pocus uit de kast worden getrokken om de boodschap voor het voetlicht te krijgen. De magie die het vroege werk opriep vanwege de niet-pretentieuze maar toch virtuoze presentatie ervan is goeddeels verdwenen, bedolven onder technisch vertoon. Wat rest is een frappe. Serge Onnen heeft in de jaren negentig vaart gebracht in het tekenen en was daarin een wegbereider. Maar nu moet hij voort. Bijvoorbeeld door stelling te nemen tegen datgene wat in zijn recente werk zo duidelijk voor de hand ligt.