Schuyt wíl niet begrijpen waarom het gaat

De kern van Ellians betoog is dat wij in Nederland in een democratische rechtsstaat leven en niet onderhorig zijn aan een tiranniek regime, zoals het Duitsland van Hitler. In zo`n democratische rechtsstaat dient de burger zich aan de vastgestelde wettelijke procedures te houden, ook wanneer hij de samenleving probeert te veranderen. Diefstal en bedreiging zijn in een democratische rechtsstaat niet goed te praten, ook niet, zoals voormalig Kamerlid Duyvendak en anderen momenteel doen, met een beroep op `burgerlijke ongehoorzaamheid`. Wie dat toch doet ondermijnt diezelfde democratische rechtsstaat. Het is tekenend dat Schuyt meent de Neurenbergse Wetten (die trouwens van 1935 zijn en niet, zoals Schuyt schrijft, van 1934) erbij te moeten halen. Het punt van Ellian is nu juist dat die vergelijking mank gaat.