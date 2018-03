Rust en verveling liggen er dicht bij elkaar

In 1850 bezoekt de Amerikaanse architect Frederick Law Olmsted het openbare park in de Engelse industriestad Birkenhead. Hij is verbijsterd: „Hele families genieten van hun vakantie in hun eigen park betaald door hun eigen belastinggeld. De armste Britse boer is even vrij om van de het park te genieten als de koningin.” Hij concludeert dat in het toch zo democratische Amerika een dergelijke ‘People’s Garden’ niet bestaat. Een paar jaar later ontwerpt Olmsted het beroemde Central Park in New York. Het park in Birkenhead diende als inspiratie, en ook de Georgica van Vergilius, het klassieke handboek voor de stedeling die zich wil verlustigen aan poëtische dromen over de idyllische natuur. Die aanpak maakt het stadspark bij uitstek een plek voor genieting en gemis, want wat kan er terecht komen van een rustiek verlangen naar natuur midden in de steenwoestijn van de drukke, vieze, levendige, industriële stad?

Ook in Nederland zien in de negentiende eeuw openbare stadsparken het levenslicht, vaak op plekken waar eerder privétuinen van de rijken waren. Park Valkenburg, achter het kasteel van Breda was voorheen een hoftuin. De Haarlemmerhout was in de Gouden Eeuw een geliefd rustoord voor de rijke burgers uit Amsterdam. De Valkhof in Nijmegen was de plek waar Karel de Grote en Frederik Barbarossa ooit een kasteel hadden. Het Vondelpark, gemodelleerd naar Olmsted’s Central Park, wordt in 1865 geopend. Het Stadspark in Groningen en het Julianapark in Utrecht ontstaan rond 1900. In Parijs worden in dezelfde tijd de beroemde stadsparken aangelegd die net als elders een tegenwicht moeten bieden voor stadsuitbreiding en industrialisering. Stadsbouwmeester Hausmann beschouwde Napoleon III als een democratische keizer omdat hij de voormalige koninklijke privéparken waar het volk tot dan toe slechts bij wijze van gunst mocht wandelen, tot openbare ruimte had gemaakt. Op de schilderijen van impressionisten zien we waar dat toe leidt: flaneren, kijken, schommelen, picknicken, bootje varen, op een bankje zitten. Net zoals de aristocratische tuinen publiek bezit worden, is het de burgers ook toegestaan zich het favoriete tijdverdrijf van de aristocratie toe eigenen, namelijk: nietsdoen. Volgens de dichter Baudelaire is het flaneren door het stadspark, genietend van het doelloos observeren van het moderne leven, hierbij de noodzakelijke manier om het nietsdoen niet te laten wegglijden in de gevreesde verveling (het ennui).

„We doen helemaal niets hier, alleen maar zitten”, zegt een heer op leeftijd tevreden. De krant is uit en alhoewel zijn vrouw nog aandacht schenkt aan een tijdschrift, is de hoofdbezigheid in het stadspark vooral rustig zitten en wat rondkijken. „Meestal blijven we zo’n drie uur. Op vakantie in Spanje is dat net zo. Na een paar uur aan de rand van het zwembad, gaan we het hotel in om een wijntje te drinken. En als we het hier zat zijn gaan we naar huis.” Even verderop in het park zindert het van de onrust van het nietsdoen. De mannelijke helft van een jong stel kijkt rusteloos naar zijn fiets. Zijn vriendin naast hem geeft al zonnebadend geen krimp. Het boek dat naast hem ligt, daar heeft hij genoeg van. „Als kind was ik altijd lekker aan het spelen in het park. Nu vind ik het moeilijk om er rustig te blijven zitten. Ik fiets er meestal doorheen. Misschien is het park meer iets voor kinderen en oude mensen.”

Rust en verveling liggen dicht bij elkaar. Dat is altijd al zo geweest. Tuinen en parken hebben steevast vorm gegeven aan het terugverlangen naar het aardse paradijs waar Adam en Eva ooit woonden of naar een walhalla waar schaars geklede Goden feest vierden aan rijk bedekte tafels. Maar Eva was er niet helemaal gelukkig. Alles was zo perfect en er gebeurde zo weinig! Kent het stadspark hetzelfde probleem? De komische surrealist Kamagurka moet niets van parken hebben: „Wie in het park zit, zit daar omdat hij eigenlijk niet in het bos kan zitten. Oude mensen, die horen in het park thuis. (...) Het park is oersaai en stomvervelend.” Een park is geharnaste natuur, prefab genieting, een aangeharkte wildernis. Het mag er vooral niet gevaarlijk zijn. Geen wilde dieren. Een paar merels en spechten en als je geluk hebt een uil. Verwildering is überhaupt niet toegestaan. In de 19e eeuw zagen de parkwachters in het Vondelpark erop toe dat de arbeiders beschaafd gedrag vertoonden: geen gefluit en geravot. In onze tijd zorgt de dienst Ruimtelijke Ordening ervoor dat bosschages en struiken fris geknipt blijven zodat gluurders en andere sekslustigen, zich niet kunnen verschuilen. Opdat de beschaving zegeviert over de natuur. Beschaving is ook te zien op het beroemdste schilderij dat aan het nietsdoen in stadsparken is gewijd Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte van Georges Pierre Seurat. Zijn deze stijve mensen gelukkig op hun zondagmiddag of zien we hier, zoals cultuurfilosoof Bloch stelt ‘een mozaïek van verveling, een meesterwerk over het niet ingewilligde verlangen naar het dolce far niente.’. Wie verlangt er eigenlijk naar de rust van de zondagmiddag? Zijn zondagen in het park niet gewoon saai en vervelend?

Misschien. Maar het stadspark is niet alleen voor het stijve wandelen en het mijmerend op een bankje zitten. Het Vondelpark, ooit begonnen als ‘Rij- en wandelgebied’, groeide vooral in de jaren zestig uit tot een pretpark. Hier gebeurde het! Liefde, muziek, drugs, slapen onder het hemeldak, samen genieten in het park als was het de Tuin van Eden. Het Zuiderpark in Den Haag, gebouwd in de jaren twintig, diende naast het wandelen in het rosarium ook als sportaccommodatie en bleke stadskinderen kregen er natuureducatie. Hoezo nietsdoen? In het stadspark kun je joggen, skaten, lezen, picknicken, barbecuen, naar mensen kijken, grassprieten bestuderen, op de fiets rondslingeren, de hond uitlaten, met je liefje afspreken, rondhangen met je vrienden. En als je geluk hebt is het stadsbestuur zo verstandig om er festivals en toneelstukken te laten opvoeren. En de natuur op postzegelformaat heeft wel degelijk een functie: de bomen zijn de longen van de stad, bladeren filteren de vuile lucht en bij overmatige regenval dient het park als noodreservoir.

Het belang van een mooi stadspark is terug te zien aan de miljoenen die de gemeente uittrekt voor onderhoud en renovatie. Een mooi park verhoogt de kwaliteit van een buurt. Kleine verbeteringen op verzoek van buurtbewoners, zoals een nieuwe speeltuin, het plaatsen van een picknicktafel of een bankje, versterken het buurtgevoel. De conflicten die ontstaan als de gemeente bouwplannen lanceert en koste van het groen, illustreren nog eens de enorme gehechtheid aan de groene eilanden in de stad.

Ondanks de gevaren van stadsuitbreiding, nieuwe woonwijken, asfaltjungles, kantoren, bedrijfsterreinen en andere zogenaamde economische impulsen, zal het stadspark ongetwijfeld blijven bestaan, al zal het park van de toekomst veranderingen laten zien. De kunstenaar Louis Le Roy, bijgenaamd ‘de wilde tuinman’, wil bijvoorbeeld graag af van de gekuiste versie van de natuur en het onderhoud van het park aan de natuur zelf overlaten. Of er komt, zoals het in fraaie ambtenarentaal heet, een overgang van kijknatuur naar gebruiksnatuur, wat ook aansluit bij wensen van allochtonen van Turks-Marokkaanse afkomst die het park gebruiken voor de familiebarbecue of er een kruidentuin willen aanleggen. Dit functioneel maken van de stadsnatuur is ook erg hip in de semi-anarchistische beweging van de guerilla gardening die er ‘s nachts op uittrekken om de stadsnatuur te pimpen (zie video’s op YouTube). Maar raken we daarmee niet te ver verwijderd van de idyllische idealen van Olmsted? In de gedichten van Vergilius is de natuur een plek van rust waar de ontspannen herder wijsjes speelt op zijn rietfluit. Wie aan de slag wil, gaat de stad maar in of zoekt de echte natuur op om in het zweet zijns aanschijns het land om te ploegen. Het stadspark is het aardse paradijs en daar wordt nu eenmaal niet gewerkt.

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Foto Amstelpark

Bij de foto Entree van het Amstelpark , gemaakt door Jeroen Oerlemans (dinsdag 23 september, pagina 21), stond niet vermeld van wie het gefotografeerde kunstwerk was. Het kunstwerk is gemaakt door Wim Poppinga.