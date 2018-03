SEOUL, 23 Sept. De Nederlandse tennissterArantxa Rus (17) is er gisteren niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi in Seoul te bereiken. Ze verloor in twee sets van de Japanse qualifier Ayumi Morita: 6-4 en 6-1.Ze bereikte vorige week nog de kwartfinales van het toernooi in het Chinese Guangzhou en steeg van de 233ste naar de 183ste plaats op de wereldranglijst.