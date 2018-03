BOEKAREST, 23 Sept. Martin Verkerk heeft in Boekarest een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan. Hij bereikte gisteren bij het Roemeense graveltoernooi de tweede ronde. Verkerk versloeg de Roemeense qualifier Victor Ionita. Zijn volgende opponent is de Fransman Eric Prodon of de Roemeen Gabriel Moraru.