Radio Voorkeur

Kunststof. Gast is fotograaf Erwin Olaf, die gewend is om zijn eigen universum te scheppen. In zijn laatste grote fotoseries grijpt hij terug op het Amerika van de jaren vijftig, maar dan zonder de gezelligheid van die jaren. Integendeel zelfs, want zijn werk zit ook vol groteske grimmigheden. Het Fotomuseum in Den Haag exposeert de series Rain, Hope, Grief & Fall . Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Jane Leusink over poëzie en koken. Leusink bestiert een sterrenrestaurant en publiceerde de dichtbundel Er is weinig aan de lente veranderd. Ook een gesprek met Richard de Nooy over zijn romandebuut, Zes hondenbeten en een tetanusprik. Een boek over een jeugd in Johannesburg. Radio 6, 20.02-22.00u.

Langs de lijn. Wedstrijden om de KNVB-beker en WK wielrennen in Varese. Radio 1, 22.02-23.00u.

Casa Luna. André Heuvelman is solotrompettist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en verder onder meer vakdocent aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Heuvelman verbindt mensen met de World Music Box, een houten kistje met niks erin. Radio 1, 0.02-0.45u.