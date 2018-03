Psychiatrische kliniek Amsterdam gesloten na dood van patiënt

AMSTERDAM.Het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam gaat tijdelijk dicht. Dat heeft het bestuur van de overkoepelende instelling voor geestelijke gezondheidszorg Arkin gisteren bekendgemaakt. Het besluit volgt op de dood begin deze maand van een 47-jarige schizofrene patiënt. De man stikte in een stuk brood terwijl hij in een isoleercel zat. Uitonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bleek al eerder dat de patiëntenzorg in het SPDC Oost onder de maat is. Het personeel is overbelast en de verblijfsruimten zijn verwaarloosd. Vrijdag werd bekend dat vijf medewerkers, onder wie de directeur zorg, zijn ontslagen of op non-actief zijn gezet