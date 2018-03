PSV is altijd ronde verder in de beker

Na pijnlijke nederlagen tegen Atletico Madrid (0-3) en AZ (0-1) heeft landskampioen PSV dringend behoefte aan een succesje. Dat gaat er vandaag in Eindhoven zeker van komen. De hoofdmacht van trainer-coach Huub Stevens treedt in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker aan tegen een wel heel erg vertrouwde opponent: Jong PSV, dat als bekerwinnaar van vorig seizoen bij de beloften aan het hoofdtoernooi mag deelnemen. Het publiek heeft gratis toegang.

Oud-speler Anton Janssen is sinds 2006 coach van het Eindhovense talententeam. De 45-jarige oefenmeester, die in 1988 met PSV de Europa Cup voor landskampioenen won, stond gisteren op trainingscomplex De Herdgang voor één keer meer in de belangstelling dan zijn baas Stevens. Janssen sprak in zijn vooruitblik van een mooie kans voor zijn jeugdige manschappen om zichzelf te bewijzen. Hij erkende echter ook het bijzondere karakter van het PSV-onderonsje.

„Het is natuurlijk een bizarre, bijna onmogelijke wedstrijd. Bij de loting hoopte ik op heel wat anders. Elke tegenstander was goed, behalve deze. Maar we gaan proberen ervan te genieten. We spelen in het Philips Stadion, er is een goed doel aan de avond verbonden en we voetballen tegen een team uit de top van de eredivisie. Dit is een fantastisch moment om je te laten zien, ook omdat de wedstrijd op de televisie wordt uitgezonden”, gaf Janssen aan.

Jong PSV speelt vanavond met vijf jongens die nog A-junior zijn: doelman Jeroen Zoet, Martijn Thomassen, Arne Nilis, Lars Hutten en Kay Velda. Funso Ojo, ook nog een speler die qua leeftijd in de A1 mag uitkomen, is toegevoegd aan de eerste selectie van Stevens. Beide trainers hebben in onderling overleg besloten om voor deze wedstrijd geen spelers uit de A-selectie met Jong PSV te laten meedoen.

Afspraken met Stevens over de opstelling of over de speelwijze van Jong PSV zijn volgens Janssen niet aan de orde. „Er zijn geen stilzwijgende overeenkomsten. Dat kan ook niet: een stapje minder doen of uit positie lopen. We zullen vol en scherp aan de wedstrijd beginnen. PSV kan in deze wedstrijd niet verliezen. Maar ik had veel liever een andere tegenstander gehad."