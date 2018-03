PS in Frankrijk tegen missie in Afghanistan

In het Franse parlement heeft centrum-links zich gisteren tegen de aanwezigheid van Franse troepen in Afghanistan gekeerd. Volgens de Parti Socialiste is de westerse coalitie, waaraan ook Nederland deelneemt, aan het „afglijden naar een bezettingsoorlog”, zoals PS-fractieleider Ayrault het formuleerde.

Het is voor het eerst in tientallen jaren dat een Franse buitenlandse militaire missie niet op brede politieke steun kan rekenen. De PS nam in 2001 onder premier Jospin mede het initiatief tot de Franse troepenzending na de aanslagen van 11 september.

Een meerderheid in de Assemblée nationale en de Senaat stemde gisteren in met verlenging van het mandaat van de 2.600 Franse militairen die deelnemen aan de NAVO-operatie ISAF. Premier Fillon kondigde een versterking aan met honderd militairen en extra materieel, waaronder helikopters en onbemande vliegtuigjes.

Volgens Fillon trekt Frankrijk daarmee „lessen” uit de verliezen van vorige maand, toen het Franse leger tien soldaten verloor in een gevecht met goed bewapende Talibaan in een hinderlaag ten noorden van Kabul – een zone die Franse soldaten beheren sinds president Sarkozy in april besloot zevenhonderd militairen extra naar Afghanistan te sturen. Daarmee wilde hij tonen dat Frankrijk een meer vooraanstaande rol in de NAVO wil spelen.

Het incident heeft de steun in de publieke opinie in Frankrijk voor het optreden in Afghanistan verzwakt. Woordvoerders van regeringspartij UMP verweten de socialisten „onverantwoordelijk optreden” door nu afstand te nemen. Ayrault zei dat zijn partij een „plotselinge” terugtrekking uit Afghanistan „onverantwoordelijk” acht, maar zich niet wil scharen achter de huidige strategie.

De PS verwijt Sarkozy gebrek aan initiatieven om de VS aan te zetten tot een andere strategie. Volgens Fillon voert Frankrijk geen ‘oorlog’ in Afghanistan en blijft het streven naar „snelle wederopbouw” leidraad.