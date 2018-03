Poreus Pakistan

Pakistan, een buurland van Afghanistan met een bevolking van circa 170 miljoen zielen én een paar kernbommen, brokkelt dagelijks verder af. De beslissing van British Airways om voorlopig niet meer op Pakistan te vliegen, is nog de meest onschuldige indicatie voor dit desintegratieproces. De luchtvaartmaatschappij nam dat besluit na de succesvolle zelfmoordaanslag afgelopen zaterdag op het Marriott-hotel in Islamabad. Daarbij kwamen 53 mensen om het leven en ontsnapten president Zardari en premier Gilani aan de aanslag doordat ze, op het laatste moment en mogelijk getipt, afzagen van een geplande bijeenkomst in het hotel.

Maar de stabiliteit van Pakistan is veel zwaarder in het geding dan deze bomaanslag doet vermoeden. Vandaag claimde het Pakistaanse leger dat het tijdens gevechten in het noordwesten aan de poreuze grens met Afghanistan zeker vijftig strijders van Talibaan en Al-Qaeda heeft gedood. Los van de vraag of het waar is, toont dit soort claims hoe dan ook aan dat de feitelijke macht in deze regio in handen is van tribale en al dan niet radicaal-islamitische, gewapende machten.

Deze situatie illustreert dat de toekomst van Pakistan en Afghanistan onlosmakelijk met elkaar verweven zijn geraakt. Chef-staf Mullen van de Amerikaanse krijgsmacht zei het deze maand onomwonden. „De tijd raakt op”, zei de admiraal, die vorige week halsoverkop naar Pakistan ging om de verstoorde betrekkingen met de VS wat te herstellen. Het is de vraag of het voor zo’n renovatie niet ook al bijna te laat is. Door de toenemende oriëntatie van Washington op India, voor de VS een tegenhanger van China, zijn de verhoudingen afgelopen jaren verslechterd. De langdurige steun voor generaal Musharraf was evenmin vruchtbaar. De relaties staan nog zwaarder onder druk sinds deze maand bekend werd dat president Bush toestemming heeft gegeven voor heimelijke militaire acties in Pakistan, zonder de regering in Islamabad daarover in te lichten.

Of president Zardari echt niets weet van deze Amerikaanse operaties, is de vraag. Feit is niettemin dat deze openlijke schending van de Pakistaanse soevereiniteit zijn binnenlandse positie niet bepaald versterkt. Zardari is sowieso al een zwakke politicus, die geen eigen mandaat heeft maar teert op dat van zijn vermoorde vrouw Benazir Bhutto.

De gezamenlijke belofte van Zardari en de Afghaanse president Karzai om de rebellen in beide landen gebroederlijk te bestrijden, is op dit moment het enige politieke signaal dat er nog een kans is op een multilaterale benadering van de Talibaan cum suis in de regio. Maar dat gebaar wordt ten dele tenietgedaan door het verzet tegen een militaire aanpak van de confessioneel islamitische ex-premier Sharif, coalitiepartner van Zardari in het ooit primair tegen Musharraf gerichte bondgenootschap. Deze neerwaartse spiraal van geweld en versnippering raakt niet alleen Pakistan, maar ook de NAVO-missie in Afghanistan. En daarmee ook Nederland.