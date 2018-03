Pieper bouwt vliegtuigen in Rusland

Zakenman Roel Pieper heeft in Rusland een contract gesloten met de Russische premier Vladimir Poetin voor de bouw van een vliegtuigfabriek. Het bedrijf Eclipse Aviation bouwt de fabriek samen met de Russische overheid, die een belang van 50 procent zal nemen. De totale investering bedraagt ongeveer 200 miljoen dollar (135 miljoen euro).

Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt.

Pieper is sinds eind juli directeur van het Amerikaanse bedrijf Eclipse Aviation. In de fabriek moeten 400 tot 800 vliegtuigen per jaar gebouwd worden. Het gaat om het type Eclipse 500. Dit zijn zeer lichte zakenvliegtuigen. Eind 2009 of begin 2010 moeten de eerste vliegtuigen in de Russische fabriek geproduceerd zijn.

Pieper laat in een verklaring weten dat de orderportefeuille voor de Eclipse zo snel groeit dat er extra productiecapaciteit nodig is. Hij verwacht de komende jaren in Europa en Rusland ongeveer 1.200 toestellen te kunnen verkopen. De nog geen 11 meter lange Eclipse 500 behoort tot een nieuwe generatie kleine straaltoestellen, de zogeheten very light jets (VLJ’s ).

Pieper investeerde in januari 100 miljoen euro in het bedrijf en is zelf ook een belangrijke afnemer via zijn luchttaxibedrijf ETIRC.

Volgens de ondernemer is het een „opmerkelijke overeenkomst”. „Te midden van de geopolitieke verwikkelingen tussen het Westen en Rusland bouwen wij nu een fabriek in Rusland voor een Amerikaans product. De Russische overheid is hiermee akkoord en participeert ook financieel in het project. Bovendien hebben de Amerikaanse en de Canadese overheid een exportlicentie afgegeven voor de technologie van Eclipse.”