Peter R. de Vries wint Emmy Award

De uitzending van misdaadverslaggever Peter R. de Vries over de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba heeft gisteravond een Emmy Award gewonnen. De reportage waarin Joran van der Sloot voor een verborgen camera erkent dat hij betrokken was bij de verdwijning van de Amerikaanse scholiere was genomineerd in de categorie Current Affairs (actualiteiten). De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. „Ik heb al veel prijzen gewonnen, maar dit is wel de mooiste. Je wint hier toch een beetje de Champions League van de journalistiek”, zegt De Vries op zijn website. De Vries nam de prijs in ontvangst samen met Beth Holloway, de moeder van de verdwenen scholiere. De uitzending van De Vries werd uitgezonden op SBS 6 en trok in Nederland zeven miljoen kijkers. De reportage was ook in de VS te zien. Het programma leidde niet tot een nieuwe aanhouding van Van der Sloot.