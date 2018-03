Padden uitgezet met huidschimmel

rotterdam, 23 sept.Bij de herintroductie van de zeldzame Balearenpad op Mallorca is onbedoeld ook een zeer gevaarlijke schimmel verspreid. De schimmel (Batrachochytrium dendrobatidis, Bd) tast de vochtregulatie van de amfibieënhuid aan en is voor veel kikkers en padden dodelijk gebleken. De Balearenpad (Alytes muletensis), ook wel Balearenvroedmeesterpad genoemd,komt uitsluitend voor op de Spaanse eilandengroep waarvan Mallorca deel uitmaakt. De soort was bijna uitgestorven en wordt daarom al decennia aangevuld vanuit dierentuinen en andere centra waar de dieren goed te kweken blijken. Onderzoekers troffen op de huid van de Balearenpadjes op Mallorca een genetische variant van de Bd-schimmel aan die afkomstig bleek van eenZuid-Afrikaanse kikker die in hetzelfde kweekprogramma had gezeten. (Current Biology, 23 september)