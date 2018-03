Overige films

Dukes of Hazzard (Jay Chandrasekhar, 2005, VS/Aus). Tv-serie (1979-1985) lag ten grondslag aan deze ‘no brainer’ vol gierende autobanden en met Burt Raynolds als slechterik. Ook met leeghoofdig mediafenomeen Jessica Simpson, bekend geworden door de MTV-soap Newlyweds. Veronica, 20.30-22.40u.

Sleeping with the Enemy (Joseph Ruben, 1991, VS). Minder verrassende, op het lijf van Julia Roberts geschreven thriller. Vrouw probeert te ontkomen aan psychotische echtgenoot Patrick Bergin. RTL8, 20.30-22.20u.

Bluebird (Mijke de Jong, 2004, Ned). In Berlijn als beste jeugdfilm bekroonde telefilm is meer dan een voorlichtingsfilm over pesten in de brugklas. Fijnzinnig scenario geeft geen echte verklaring voor het feit dat 13-jarige, schrandere Merel (Elske Rotteveel) opeens gepest wordt. Morgen, 14.35-16.00u.