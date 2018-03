Mannen met traditionele ideeën over de rol van vrouwen verdienen meer, blijkt uit een studie die is gepubliceerd in Journal of Applied Psychology. Onderzoekers van de universiteit van Florida analyseerden interviews met circa 77.000 inwoners van de VS uit alle lagen van de bevolking. De deelnemers werden tussen 1979 en 2005 elke paar jaar gevraagd of ze vonden dat vrouwen thuis hoorden en of werkende vrouwen tot jeugdcriminaliteit leidt. Traditionele mannen verdienen gemiddeld 8.500 dollar (5.752 euro) meer per jaar dan moderne mannen. Traditionele vrouwen juist 1.500 dollar minder. (NRC)

Traditionele mannen

In het nieuwsbericht Ouderwetse man verdient meer (dinsdag 23 september, pagina 3) staat dat circa 77.000 Amerikanen zijn geïnterviewd voor het besproken onderzoek. Dit is onjuist, het ging om 7.700 mensen.