Oude feiten die de zakenman blijven achtervolgen

De Zaak.

Een discussieplatform voor actiegroepen op internet wijdt tientallen artikelen aan een zakenman. Twaalf jaar geleden was de man gehoord in een groot strafrechtelijk onderzoek naar Johan de V. alias ‘de Hakkelaar’. De website, Kleintje Muurkrant, ziet een verband met het beleggingsfonds Terra Vitalis dat de zakenman sindsdien exploiteert. Hij eist verwijdering van zijn naam en een verbod voor de toekomst.

Waarop is de eis gebaseerd?

De zakenman vindt dat de Wet bescherming persoonsgegevens de redactie verplicht om hem toestemming te vragen om zijn naam te publiceren. Nu dat niet is gebeurd, lijdt hij schade, ook omdat zijn goede naam is aangetast. De manier waarop hij wordt genoemd, vindt de zakenman feitelijk onjuist, niet ter zake en onvolledig. De redactie handelt onrechtmatig, zegt hij.

Hoe verweert de redactie van kleintje Muurkrant zich?

Die beroept zich op de wettelijke uitzondering op de plicht om toestemming te vragen, namelijk als er een ‘aantoonbare noodzaak’ is. Die noodzaak is journalistiek van karakter. De zakenman is beheerder van een beleggingsfonds in teakplantages op Costa Rica en belooft verdacht hoge rendementen. De Autoriteit Financiële Markten heeft dit fonds, Terra Vitalis, in onderzoek. De redactie vindt dat het de man met naam mag beschrijven op basis van journalistieke maatstaven.

Hoe beoordeelt de rechter het verweer?

Die vindt dat er geen sprake is van een „noodzaak” om de naam van de zakenman te noemen. De man is destijds namelijk niet vervolgd als gevolg van het Octopus-onderzoek. De informatie die de website ophaalt, vindt de rechter „erg gedateerd en weinig relevant”. Daar mag een publicatie niet op terug komen. „Het zou te dol voor woorden zijn als iedereen die ooit in een strafrechtelijk onderzoek is gehoord maar nooit is vervolgd, dat nog decennia later in besmuikte zin op internet tegengeworpen krijgt.”

Ook vindt de rechter niet dat de website zich bezighoudt met degelijke objectieve informatieverzameling zoals de omschrijving van „noodzaak” in de wet luidt. Eerder het tegenovergestelde. De rechter zegt dat de „toonzetting en bewoordingen” die de site gebruikt, duiden op „een vorm van hetze”. Het actuele maatschappelijke belang, de teakbeleggingen, weegt niet zwaar. De Autoriteit Financiële Markten heeft de vergunningen van de zakenman immers niet ingetrokken.

Wat is het oordeel?

Er is sprake van „lichtvaardig en onrechtmatig herhalen van persoonsgegevens”. De naam van de zakenman moet van de site af. Maar een verbod op herhaling in de toekomst zou censuur betekenen. Dus die eis wordt niet toegewezen.

Wat was het gevolg?

De website verwijdert knarsetandend een reeks artikelen over Terra Vitalis. De sitebezoekers krijgen te horen dat de raad van toezicht van het omstreden fonds wordt voorgezeten door een plaatsvervangend raadsheer van het aanpalende gerechtshof Den Bosch. „Mogen we daaruit enige conclusie trekken? Nee. Maar God hoort ons brommen.” Het beleggingsfonds ging in augustus failliet.

Folkert Jensma

