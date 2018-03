Oorlogsverslaggever Arnold Karskenskrijgt vredesprijs

Rotterdam. Oorlogsverslaggever Arnold Karskens vandagblad De Pers is gisteren verkozen tot`journalist voor de vrede`door het Humanistisch Vredesberaad (HVB).Volgens het juryrapport geeft Karskens in zijn verslaggeving vanuit oorlogsgebieden inIrak en Afghanistan tegenwicht”door niet primair door een westerse bril te kijken”. De vredesprijswordt jaarlijks toegekend aan eenjournalist, auteur of cartoonist die ”een bijdrage levert aan een cultuur van vrede en geweldloosheid”. Eerdere prijswinnaars waren Anja Meulenbelt, Mohammed Benzakour en Ramsey Nasr. Vorig jaar kreeg Koert Lindijer, correspondent in Afrika voor deze krant en NRC Handelsblad, de onderscheiding.