Omdat Theodore Dalrymple het zegt

Th. Dalrymple: Leve het vooroordeel! De noodzaak van vooropgezette ideeën. Nieuw Amsterdam, 143 blz. €16,95

Of scepsis in de genen zit, weet ik niet, maar ik was vroeger al een waaromkind. „Doe je jas aan.” „Waarom?” „Omdat je anders ziek wordt.” „Waarom?” „Omdat ik het zeg”, was de retorische reddingsboei waar mijn ouders zich aan vastklampten. En nog steeds heeft het argumentum ad verecundiam (beroep op autoriteit) het effect op mij van pollen op een hooikoortspatiënt: ik kan er niet tegen.

Het was dan ook slikken toen ik Leve het vooroordeel! van Theodore Dalrymple las. Zijn boekje is een pleidooi voor de rehabilitatie van die vier gevreesde woorden: omdat ik het zeg.

Die rehabilitatie is broodnodig, stelt Dalrymple op zijn bekende misantropische en soms gevatte toon, want we zijn ‘radicale sceptici’ geworden, bevangen door het verlangen ‘om alles maar in twijfel te trekken’. Alleen zijn wij niet op zoek naar waarheid, maar naar vrijheid, ‘het grootst denkbare terrein waarop [onze] grillen kunnen worden bevredigd’. Oftewel: het moderne individu duldt geen enkel moreel gezag meer. We willen onbevooroordeeld en onbevangen zijn, met als enige leidraad ‘ons eigen morele gezag in alles’.

Maar daarmee houden we er een desastreus ‘vooroordeel jegens het vooroordeel’ op na. Een mens kán niet onbevooroordeeld door het leven gaan. Sociale vooroordelen leren ons sociale deugden. Neem het vooroordeel dat je je voeten niet op een treinbank moet leggen. Een doorslaggevend argument bestaat niet, en toch weten we dat het niet hoort. Omdat we daartoe bevooroordeeld zijn.

Wie meent dat iedereen zijn morele opvattingen zélf zou moeten bepalen, gooit dus een schat aan conventionele wijsheden weg. Dalrymple bepleit daarom een herwaardering van die traditionele vooroordelen die ons doorgeslagen individualisme een halt kunnen toeroepen en zo sociale cohesie kunnen herstellen.

Daarmee is Leve het vooroordeel! ook een aanklacht tegen gelijkheid. Een aanklacht tegen de gelijkheid tussen ouders en kind, burger en gezagsdrager, maar vooral tegen de veronderstelde gelijkheid van onze morele opvattingen. Want het misverstand dat al onze opvattingen even waar en evenveel waard zijn, heeft ons lui en onverschillig gemaakt, vindt Dalrymple. ‘Wie ben ik om te bepalen wat goed is voor anderen?’ is een excuus geworden om je niet te hoeven ontfermen over je medemens.

Dalrymple doet een lovenswaardig appèl om dat excuus achter ons te laten. Maar is hernieuwde gehoorzaamheid aan morele autoriteiten de juiste manier? Dalrymple vervangt de ene luiheid(onverschilligheid) door een andere (volgzaamheid).

En dat lijkt me niet de bedoeling.

Waarom niet? Omdat ik het zeg.

Rob Wijnberg