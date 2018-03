Olieprijs boekt recordstijging

Weer een record gebroken. Op de termijnmarkt van New York werd gisterochtend nog 104 dollar betaald voor een vat lichte Amerikaanse olie (159 liter), maar in de loop van de dag schoot de prijs met 25 dollar omhoog. De grootste stijging ooit in één dag. Later op de dag kalmeerde de handel iets, en zakte de prijs weer. Aan het eind van de handelsdag sloot de prijs van een vat olie op 120 dollar. Nog steeds een stijging van 16 dollar.

Volgens Michael Davis van de Londense broker Sucden Research (een broker koopt en verkoopt termijncontracten in opdracht van derden) is de prijsstijging alleen zo sterk geweest voor termijncontracten voor de maand oktober. Contracten voor november stegen minder hard, en kwamen uit op een prijs van 109 dollar. Het heeft er volgens Davis mee te maken dat het gisteren de laatste dag was dat in termijncontracten voor oktober gehandeld kon worden. De handel neemt dan vaak toe. Maar dat beïnvloedt de prijs doorgaans met slechts 2 of 3 dollar, zegt Manoucher Takin van het Centre for Global Energy Studies. Er was meer aan de hand, meent hij.

De belangrijkste drijfveer voor de prijsstijging gisteren zijn de recente gebeurtenissen in Amerika, zeggen Takin en Davis. Ze bedoelen daarmee de reddingsacties voor de in nood verkerende banken, en de oprichting door de staat van een noodfonds van naar schatting 700 miljard dollar. „Door die actie devalueert de dollar”, zegt Davis. En dat leidt mensen ertoe met hun beleggingen te gaan schuiven. Ze trekken zich terug uit aandelen en opties (omdat die minder waarde worden), en stappen in grondstoffen zoals olie.

De afgelopen maanden was juist het omgekeerde gebeurd. De dollar won voorzichtig aan kracht, mensen stapten uit olie, en in aandelen. De vraag naar termijncontracten voor veel grondstoffen, waaronder olie, nam af. Daarom daalde de olieprijs van 147 dollar medio juni, naar 91 dollar vorige week. „Beleggers hadden de afgelopen maanden de hoop gekregen dat het toch goed zou komen met de Amerikaanse economie. Die hoop is ongefundeerd, en gebaseerd op naïeve aannames”, meent Davis. Volgens hem blijven grondstoffen, waaronder olie, een belangrijke beleggingsoptie.

Takin bevestigt dat de perceptie van beleggers de afgelopen dagen is verschoven. „Ze keren weer terug naar olie”, zegt hij. En als veel beleggers dat doen, kan het effect reusachtig zijn. Dat beleggers voortdurend hun posities bekijken, is volgens hem niet meer dan logisch. „Het zijn mensen die uw en mijn pensioenfonds beheren, en dat goed proberen te doen.”

De ontwikkeling van de olieprijs in de komende maanden hangt van veel, moeilijk te voorspellen, factoren af. Springt de economische malaise in het Westen over op Azië en het Midden-Oosten? Volgens Davis valt dat vooralsnog mee. China maakte gisteren cijfers voor de import van olie bekend. „China blijft veel olie importeren”, zegt hij. Ook dat feit heeft volgens hem de olieprijs omhoog geduwd. De gunstige cijfers voor olie-import geven beleggers het vertrouwen dat de Chinese economie blijft groeien.

Takin benadrukt dat de winter weer nadert. De vraag naar olie neemt dan traditioneel toe. En dat terwijl het oliekartel OPEC onlangs heeft aangekondigd zijn productie met een half miljoen vaten per dag terug te schroeven. Hij verwacht dat de krapte op de markt toeneemt, en de olieprijs verder omhoog zal gaan. Een prijs van 120 dollar per vat zou hem niet verbazen. Het hangt ook af van de olieproductie buiten de OPEC, in landen als Mexico, Rusland en Groot-Brittannië. Die productie is de laatste jaren tegengevallen. Blijft dat zo? En hoe snel stijgt de productie van biobrandstoffen?

Volgens Takin hangt veel af van het vertrouwen in de markt. „In een sfeer van doom and gloom lopen investeringen terug, en zakt de olieprijs. Is er wel vertrouwen, dan gebeurt het omgekeerde.”

