Obama’s opa en oma waren te anders Presidentskandidaat Barack Obama beroept zich graag op zijn wortels in El Dorado, Kansas. Maar de inwoners vonden zijn blanke grootouders vooral stads en rebels. pagina 4 en 5 Foto AP FILE ** This undated photo provided by the presidential campaign of Sen. Barack Obama, D-Ill., shows Obama's maternal grandfather and grandmother, Stanley and Madelyn Payne Dunham in Cambridge, Mass., during World War II. (AP Photo/Obama Presidential Campaign) ** FOR EDITORIAL USE ONLY, NO SALES **

Associated Press