Nederland is nu grootste exporteur naar Duitsland

Den Haag, 23 sept. Nederland streeft dit jaar Frankrijk voorbij als de grootste exporteur naar Duitsland. Dit stelde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) gisteren. Volgens de handelskamer heeft Nederland in de eerste helft van het jaar meer dan 35,3 miljard euro aan goederen naar zijn oosterbuur geëxporteerd. Frankrijk, in 2007 de grootste exporteur naar Duitsland, voerde in dezelfde periode ongeveer 34 miljard uit. Vooral de export van aardgas groeit sterk. Ten opzichte van een jaar eerder werd in de eerste helft van dit jaar 26,5 procent meer aardgas uitgevoerd naar de oosterburen. Volgens de handelskamer streeft Nederland daardoor Frankrijk voorbij.