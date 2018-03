Naakte handel

Op het eerste gezicht is het tijdelijke verbod op naked short selling dat minister Bos (Financiën, PvdA) zondagavond bekendmaakte, een vanzelfsprekende maatregel. Waarom hebben de regering, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit niet eerder gedaan?

Speculeren op koersdalingen van aandelen oogt immers als een perverse vorm van handel. Normaal gesproken is een investeerder die effecten van een beursgenoteerde onderneming koopt, primair geïnteresseerd in succes van dit bedrijf en niet in zijn ondergang. Short selling speculeert juist op fiasco’s. Het is niet gebaseerd op vertrouwen maar op wantrouwen. Naked gaat daarbij nog een stap verder doordat de handelaar de aandelen niet eens daadwerkelijk leent. Het is alsof je de auto van de ene buurman stiekem op termijn verkoopt aan de andere buurman, in de hoop dat de wagen in de tussentijd total loss wordt gereden.

Toch is het verschijnsel niet zo eenvoudig te diskwalificeren. Short selling, een uitvinding uit de tijd van de VOC, heeft ook een functie. Als iemand met geleend geld aandelen koopt en daarmee de koers opdrijft, weerklinken er minder bezwaren. Deze ‘long’ vorm van speculatie wordt, mede indachtig de beurskrach van 1929, hooguit onverstandig gevonden. Short selling is het omgekeerde, een countervailing power om jubelende koersen snel te kunnen corrigeren.

Maar de gevaren van dit instrument zijn door de escalatie van de kredietcrisis intussen zo veel groter geworden dan de heilzame werking ervan, dat ingrijpen nu verstandig lijkt.

Vooral omdat de veronderstelling gerechtvaardigd is dat speculanten op die manier hun pijlen richten op specifieke ondernemingen. Als er massaal ‘short’ wordt gegaan in één financiële instelling, wordt de speculatie een vorm van self-fullfilling prophecy. Zeker als dit wordt ondersteund door negatieve berichten de wereld in te helpen over het bedrijf waarop de jacht is geopend.

Onweerlegbare bewijs dat zulke geruchten moedwillig worden verspreid, is er niet. Maar het vermoeden dat deze, welhaast leugenachtige, praktijken worden toegepast, is niet uit de lucht gegrepen. Mede daarom werd short selling donderdag in Groot-Brittannië al verboden. Australië, Duitsland, Zwitserland en Canada volgden afgelopen weekeinde met een compleet verbod.

Nederland doet nu de agressieve variant ‘naked short selling’ drie maanden in de ban. Waarschijnlijk heeft Bos de positie van Fortis nadrukkelijk voor ogen gehad. De ze bank/verzekeraar, die zich dreigt te verslikken in de overname van ABN Amro, moet zich bijna permanent teweerstellen tegen geruchten over de financiële positie.

Als paardenmiddel is de oekaze van regering en financiële toezichtsautoriteiten een verstandige stap. Maar het verplicht Bos, DNB en AFM wel om te komen met bredere denkbeelden over een adequater toezichtsregime dat perversiteiten tegengaat zonder dat de financiële markten te zeer worden gekneveld.