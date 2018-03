N-Korea voert druk met stapjes op

Noord-Korea heeft het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) gisteren verzocht de zegels en inspectiecamera’s van de Yongbyon-kernreactor te verwijderen. Dat verzoek, gisteren bekendgemaakt door IAEA-hoofd Mohamed ElBaradei, is een nieuw stapje in Noord-Korea’s dreigementen om de reactor weer op te starten. Vorig jaar was het regime in Pyongyang met de Verenigde Staten, China, Japan, Zuid-Korea en Rusland overeengekomen dat de reactor zou worden stilgelegd in ruil voor olie en diplomatieke toezeggingen.

ElBaradei vertelde het IAEA-bestuur dat Noord-Korea proeven wil uitvoeren zonder gebruik van nucleair materiaal. Volgens een anonieme diplomaat zijn de zegels inderdaad verwijderd.

Vorige maand dreigde Pyongyang de reactor weer te zullen opstarten, omdat Washington het land niet had verwijderd van de Amerikaanse terreurlijst. De VS op hun beurt zeggen dat Noord-Korea van de lijst wordt gehaald als het meer inspecties toelaat. Afgelopen vrijdag zei het regime in Pyongyang dat er stappen werden genomen om de reactor weer in gang te zetten. ElBaradei bevestigde gisteren dat Noord-Korea een deel van de in juni verwijderde apparatuur weer heeft teruggeplaatst.

Volgens de Amerikaanse gezant Christopher Hill duurt het maanden van uitgebreide tests voordat de reactor weer draaiende is. „Ik denk niet dat het ding onmiddellijk herstart kan worden, maar het is duidelijk dat we deze berichten zeer serieus moeten nemen”, zei hij. Hij zei ook dat de Noord-Koreaanse stappen bij de onderhandelingen over ontwapening horen.

Hill wees erop dat de hardere opstelling van Pyongyang samenvalt met geruchten over de slechte gezondheid van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il, die al een maand niet meer in het openbaar is verschenen. Amerikaanse inlichtingenbronnen hebben het bericht verspreid dat hij een beroerte heeft gehad. „Hoe deze zaken verband met elkaar houden, is moeilijk te zeggen”, aldus Hill.

De regering-Bush is er veel aan gelegen om in haar laatste maanden het ontwapeningsproces weer vlot te trekken. Bush heeft volgens een woordvoerder van het Witte Huis met de Chinese president Hu Jintao afgesproken „er hard aan te zullen werken” om weer medewerking van Noord-Korea te krijgen. China zelf reageerde vandaag voorzichtig. „We hopen dat de betrokken partijen in contact blijven en flexibiliteit tonen”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice houdt dezer dagen in de kantlijn van de Algemene Vergadering van de VN gesprekken met haar Russische, Chinese, Zuid-Koreaanse en Japanse collega’s. (AP, Reuters)