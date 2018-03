Noord-Korea heeft aan de nucleaire waakhond van de VN gevraagd de zegels van zijn kernreactor in Yongbon te verbreken. Noord-Korea werkt aan de herstart van de reactor, hoewel het land eerder beloofde de reactor te ontmantelen in ruil voor economische en politieke concessies. Pyongyang is boos dat het niet van de terreurlijst van de VS is gehaald. (AP)