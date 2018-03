Muilkorven door de eeuwen heen

In de afgelopen vier eeuwen werd de persvrijheid in Nederland altijd wel in meer of mindere mate beknot, blijkt uit de tentoonstelling Censuur! in het Persmuseum in Amsterdam.

De samenstellers, het Persmuseum en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), onderscheiden twee soorten censuur: het vooraf uitgevaardigde verbod (preventieve censuur) en muilkorven achteraf (repressieve censuur).

De censoren beriepen zich op koninklijke, burgerlijke of kerkelijke wetten. In het Persmuseum zijn tal van publicaties te zien die niet in de openbaarheid mochten komen en plakkaten die uitgevers waarschuwden van hun mogelijk opruiende publicaties af te zien. Daarnaast worden inventieve uitingen getoond die aan de censor wisten te ontkomen.

In het oudste tentoongestelde document, een pagina uit de Bye-Korf uit 1607, verzet een anonieme auteur zich tegen de vredesonderhandelingen met Spanje in de Tachtigjarige Oorlog die leidden tot het Twaalfjarig bestand (1609-1621). In augustus 1608 werd dit geschrift door de Staten-Generaal verboden.

In een vitrine ligt een gave Dictionnaire historique et critique van Pierre Bayle (1647-1706), een in 1681 naar Nederland gevluchte Franse Hugenoot die hoogleraar werd in Rotterdam. In Frankrijk was zijn pleidooi voor religieuze tolerantie en een strikte scheiding tussen geloof en wetenschap in de ban gedaan. Net als de Dictionnaire philosophique, portatif van Voltaire kon dit werk wel in Amsterdam verschijnen, waar destijds een grote vrijheid van drukpers gold.

Navrant is te zien hoezeer publicisten en autoriteiten elkaar in een ijzeren greep hielden: de schrijvers en uitgevers brachten de gezagsdragers tot wanhoop, terwijl omgekeerd de sancties niet mals waren. De satirische publicist Jacob Campo Weyerman (1677-1747) werd ervan beschuldigd in zijn weekbladen en boeken mensen, steden, gewesten en de VOC te hebben beledigd en belasterd. Hij stierf in een Haagse kerker, waar hij op eigen kosten een levenslange gevangenisstraf uitzat.

Maar de veroordeling van Jan Hespe en Jan Verlem, uitgever en redacteur van De Politieke Kruyer wegens het in maart 1785 beledigen van twee Amsterdamse regenten, leidde tot patriottisch protest en inzamelingen om de boetes van 3.000 gulden te betalen. Blijkbaar sloeg de roep om een vrije pers aan, zoals die in 1782 in het anonieme pamflet De vryheid der drukpers werd verwoord. Een jaar eerder verscheen dit prompt door de Staten-Generaal verboden programma. Pas 110 jaar later werd de auteur ervan bekend: Joan Derk van der Capellen tot den Pol.

In de negentiende eeuw worden de grenzen van de persvrijheid weer verruimd. Op de tentoonstelling ligt Uit het leven van Koning Gorilla waarin Sicco Roorda van Eysinga de liederlijke levenswandel van koning Willem III aanklaagt. De vorst volgt volgens dit smaadschrift in zijn ‘misdadig leven’ de ‘bedorven aard van het geslacht’ en groeide uit tot een ‘sadistisch monster’. Maar los van alle politieke woelingen gold van 1559 tot 1966 de Index liborum prohibitarum, de lijst van door de katholieke kerk verboden boeken. Daarop stonden titels als Die streit der kritik mit kirche und Staat (1844) van Edgar Bauer.

In een verhaal over een zo rijke tentoonstelling als Censuur! wandel je noodgedwongen met grote stappen door de geschiedenis. Er is bijvoorbeeld te zien hoe de anti-Duitse opstelling van de Telegraaf in de Eerste Wereldoorlog de krant in de problemen bracht. Met een tekening van Louis Raemaekers stelt de krant de Duitsers verantwoordelijk voor de verwoesting van de kathedraal van Reims. In Duitse commentaren wordt schande gesproken van de ‘lastercampagne’ van de krant. Telegraaf-hoofdredacteur J.C. Schröder werd in 1915 zelfs veertien dagen in de cel gezet op beschuldiging van het in gevaar brengen van de Nederlandse neutraliteit en staatsveiligheid. De ironie wil dat dezelfde krant dertig jaar later een verschijningsverbod kreeg opgelegd wegens het blijven verschijnen tijdens de Duitse bezetting.

Met de opkomst in de vorige eeuw van film, de audiovisuele media en internet, ontstaan nieuwe vormen van meningsuiting waarover regimes zeggenschap proberen uit te oefenen. Zo gold in Indonesië tot 1987 een verbod om de film Max Havelaar van Fons Rademakers te vertonen.

In het meest actuele deel van de tentoonstelling hangen de voorpagina’s van de Telegraaf met foto’s van de zojuist vermoorde Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004) confronterend naast elkaar. De tentoonstellingsmakers beschouwen deze moorden als ultieme daden van censuur. Vervolgens wordt stilgestaan bij drie recente uitingen die veel commotie in de moslimwereld teweegbrachten: de Deense Mohammed-cartoons, de tekeningen van Gregorius Nekschot en Geert Wilders’ film Fitna, Aan de grote mate van vrijheid van meningsuiting kwam, zo suggereren de samenstellers, na 2004 een einde. Ze kennen aan deze tijd een derde vorm van censuur toe: zelfcensuur. Cartoonisten, columnisten, schrijvers en cabaretiers leggen zich na de moord op Theo van Gogh beperkingen op waar het de islam betreft. Natuurlijk is het geen nieuw verschijnsel: zelfcensuur is onder de dreiging van kerkelijke, koninklijke, of rechtstatelijke verboden een onvermijdelijk bijproduct. Maar met wat om die reden in de afgelopen 400 jaar niet is verschenen, laat zich moeilijk een tentoonstelling samenstellen.

Censuur!, t/m 9/11, Persmuseum. Op www.persmuseum.nl staat de webexpositie.