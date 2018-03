Motlanthe gaat Z-Afrika leiden

Het ANC heeft gisteren de zwijgzame vakbondsman Kgalema Motlanthe (1949) aangewezen als de man die Zuid-Afrika moet leiden als interim-president tot aan de volgende verkiezingen. Het door het ANC gedomineerde parlement moet instemmen met de benoeming. De verkiezingen zullen volgend jaar plaatsvinden. Motlanthe werd vorig jaar gekozen als de tweede man van het ANC, naast Jacob Zuma. Hij is een van de weinige partijleden in het ANC die Zuma van het begin af aan heeft gesteund tijdens de rechtszaken waarin Zuma werd verdacht van verkrachting en corruptie. Hij kwam onlangs onder vuur te liggen van een andere fanatieke aanhanger van Zuma, de leider van de militante ANC-Jeugdliga, Julius Malema. Motlanthe veroordeelde Malema’s opmerkingen bereid te zijn Zuma’s tegenstanders „te vermoorden” en riep de Jeugdliga op meer respect te tonen voor de rechterlijke macht in Zuid-Afrika. Motlanthe bracht tien jaar door in de gevangenis op Robbeneiland waar ook Nelson Mandela gevangenzat. Na zijn vrijlating werd hij secretaris-generaal van de vakbond voor Mijnwerkers. In 1997 werd hij secretaris-generaal van het ANC. (NRC)