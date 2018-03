DEN BOSCH. Oud-hockeyster Minke Booij wordt tv-presentatrice. De voormalige aanvoerster van Oranje gaat dit seizoen voor NET 5 de uitzendingen van de Euro Hockey League (EHL) presenteren ”Het lijkt me hartstikke leuk werk”, zegt Booij (31). ”Ik heb natuurlijk al enige ervaring met camera`s, microfoons en het geven van interviews, maar dit is een nieuwe uitdaging.” Booij, goed voor ruim 225 interlands, stopte vorige maand met hockey op topniveau. Met haar team won ze olympisch goud in Peking. Ze rondde een studie pr en communicatie aan de HES af in Amsterdam. Booij volgt bij het programma Maud Mulder op. Maurits Hendriks, bondscoach van Spanje, blijft aan als analist.