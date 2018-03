Midden in de week, vaak ?s zondags ook

De financiële sector is geen werkterrein voor zwaargelovige christenen. Eerbiedigers van het gebod om op de zevende dag van de week rust te nemen, hebben daar niets te zoeken. Want voor bankiers is de zondag een drukke dag. Zeker in tijden van crisis, zoals nu, maar ook bij optimistische momenten. Overnames, fusies, faillissementen, ze worden ’s zondags bekokstoofd.

Britse zondagskranten hebben geregeld primeurs over aanstaande ontwikkelingen in de City. Dat soort berichten wordt niet zelden gelekt door bankenbazen. Men denkt er lopende onderhandelingen een duwtje in de goede richting mee te kunnen geven. En men zet er de wekker mee voor werknemers van betrokken zakenbanken. Wees morgen op tijd, want er nadert een belangrijke transactie.

Net als vorige week zondag in New York, gingen eergisteren ook in Nederland (centrale) bankiers gewoon aan het werk. Aan het einde van dag des Heren besloot de minister van Financiën op de nationale televisie te verschijnen om toe te lichten wat hij en zijn financiële toezichthouders hadden besloten. Een gewichtig besluit; Wouter Bos keek ernstig en droeg een das. Hij stond buiten.

De minister kondigde het verbod af op naked short selling op financiële aandelenfondsen. Met deze maatregel hopen Financiën en toezichthouders AFM en DNB de rust op de beurs te herstellen. Dat leek te lukken. De Amsterdamse beurs stond nagenoeg stil gisteren, net als het meest door elkaar geschudde bankfonds, Fortis. Maar gisteren, aan het eind van de handelsdag, volgde het Damrak gewoon de neergaande trend van Wall Street. Fortis verloor weer ruim 4 procent. Verbod op short selling of niet.

Voor het Belgisch-Nederlandse concern, vorige week sowieso geplaagd door nare geruchten, circuleerde in het voorbije weekend overigens een nog veel onheilspellender scenario.

Het geduld van Nout Wellink zou op zijn, wisten anonieme bankenbronnen ons te melden. Fortis was niet langer in staat zichzelf overeind te houden. De DNB-president had het reddingsscenario uit de la gehaald. Hij had andere, gezondere financiële instellingen opgeroepen delen van Fortis te kopen, gelijk de recente operaties bij Merrill Lynch en HBOS.

Maar de zondagse noodvergadering kwam er niet. Zo die al bijeengeroepen was, was die geheid geannuleerd. Graaf Lippens, bestuursvoorzitter Verwilst – de top van Fortis –, hun adviseurs en hun mogelijke redders, konden het Frederiksplein eergisteren helemaal niet bereiken. Amsterdam had een autoloze zondag.

Philip de Witt Wijnen