Microsoft koopt 27 miljard aan eigen aandelen

Softwarebedrijf Microsoft koopt de komende jaren voor 40 miljard dollar (27 miljard euro) aan eigen aandelen in. Bij de huidige koers gaat het om 17 procent van alle Microsoft-aandelen.

Het aandeel Microsoft is het afgelopen jaar flink gedaald, van ruim 36 dollar in januari naar 24,5 dollar vorige week. Dat is een terugval van zo’n 30 procent. De inkoopactie moet de koers weer een zetje geven: door de koop wordt het aantal op de beurs verhandelde aandelen kleiner, waardoor de winst per aandeel stijgt. Die was de afgelopen maanden ver teruggezakt, tot het laagste punt sinds Microsoft 22 jaar geleden een beursnotering kreeg. Microsoft heeft door succesnummers Windows en Office traditiegetrouw veel geld in kas. In 2004 stond er zelfs 64 miljard dollar op de balans. Op dit moment heeft Microsoft 23,7 miljard dollar aan cash.

Microsoft kondigde ook een kwartaaldividend van 13 cent per aandeel aan, 2 cent hoger dan voorheen. Deze stijging van 18 procent moet het aandeel aantrekkelijker maken voor beleggers. Dat leek gisteren te lukken: na de aankondiging steeg Microsoft aanvankelijk snel op Wall Street, maar een gedeelte van de winst ging verloren doordat de technologiesector als geheel daalde. Uiteindelijk sloot het aandeel op 25,40 dollar, een bescheiden winst van net geen procent.

Microsoft is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat eigen aandelen inkoopt. Ook technologiebedrijven HP en IBM kopen dit jaar op grote schaal eigen aandelen in, voor respectievelijk 8 en 15 miljard dollar.

De inkoopactie van Microsoft is wel groter dan verwacht. Veel analisten zien dat als een teken dat Microsoft zijn pogingen om internetbedrijf Yahoo over te nemen, definitief staakt. De softwareproducent had 47,5 miljard dollar opzijgezet om Yahoo te kunnen kopen en op die manier beter te concurreren met Google, marktleider op het gebied van onlineadvertenties. Yahoo koos echter voor een verregaande samenwerking met Google en liet Microsofts topman Steve Ballmer met lege handen – en een hoop cash – staan.

De samenwerking tussen Google en Yahoo wacht nog wel op goedkeuring van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten. Microsoft deed ondertussen een andere overname: het kocht de Europese webwinkel Ciao.com voor 486 miljoen dollar.