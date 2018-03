Microsoft haalt spotjes met Gates en Jerry Seinfeld van het scherm

Softwarebedrijf Microsoft is onverwacht gestopt met het uitzenden van commercials waarin komiek Jerry Seinfeld de hoofdrol speelt. Seinfeld, vooral bekend van de komedie Seinfeld uit de jaren negentig, was ingehuurd als onderdeel van een 300 miljoen dollar kostend marketingprogramma. Hij kreeg naar verluidt tien miljoen dollar voor zijn inspanningen.

Microsoft zette Seinfeld in om het imago van besturingssysteem Windows Vista te verbeteren. Het bedrijf leek geïnspireerd door de reclamefilmpjes van concurrent Apple, die goed scoort met komische ontmoetingen tussen twee mensen: de één verbeeldt een sullige pc (Hello, I’m a PC), de ander een hippe Mac (Hi, I’m a Mac).

Seinfeld maakte twee spotjes, samen met de voormalige Microsoft-topman Bill Gates. Met name de eerste commercial wekte verbazing: beide heren komen elkaar tegen in een schoenenwinkel en Seinfeld stelt Gates onsamenhangende vragen over de toekomst van de computer. Het woord Windows of Vista komt in het spotje echter niet één keer voor.

De tweede commercial werd beter ontvangen: Gates en Seinfeld logeren bij een gewoon Amerikaans gezin om het dagelijks leven te bestuderen Ze drijven de spot met hun eigen rijkdom. Seinfeld zegt onder meer dat hij zoveel auto’s heeft dat hij in zijn eigen file staat. Bill Gates, jarenlang de rijkste man ter wereld, sluit af met een robotdansje.

Volgens Microsoft zijn de Seinfeld-spots gestopt omdat ze enkel een lokkertje waren voor de rest van de campagne. De nieuwe filmpjes hebben als thema ‘I'm a PC’, met een knipoog naar Apple.

Bekijk de filmpjes met Seinfeld en Gates op nrc.nl/kunst