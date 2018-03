Meer Franse militairen naar Afghanistan

Frankrijk stuurt honderd militairen en extra materiaal naar Afghanistan ter ondersteuning van de 2.600 daar gelegerde Franse militairen. Dat heeft premier Fillon gisteren aangekondigd in het Franse parlement. Het Franse parlement stemde in met verlenging van de Franse aanwezigheid in Afghanistan.

De parlementaire instemming was nodig sinds een grondwetswijziging deze zomer, en had een gevoelig karakter gekregen sinds de dood van de tien Franse militairen in een hinderlaag van Talibaan ten noorden van Kabul vorige maand.

Fillon ontkende gisteren dat de Franse militairen het slachtoffer waren geworden van een gebrekkige voorbereiding en toerusting. De Canadese krant Globe and Mail had dit weekeinde gepubliceerd over een NAVO-rapport dat gewag maakte van een gebrek aan munitie en vier uur lang uitblijvende ondersteuning van het Franse konvooi dat in de problemen was geraakt. Volgens Fillon verwees de krant naar een verslag dat kort na de gevechten was geschreven, zonder dat alle feiten bekend waren.

De Globe and Mail houdt vol dat de krant een NAVO-rapport in handen heeft, waarin staat dat de Franse troepen het gevecht met de Talibaan na anderhalf uur moesten staken, omdat hun munitie op was. Ze beschikten slechts over één radio, die snel was uitgeschakeld. Bijstand bleef vier uur uit, en de positie waarin sommige doden waren gevonden, zou wijzen op executies na de gevechten.

De oppositie, aangevoerd door de Franse Parti Socialiste stemde gisteren tegen verlenging van de missie. PS-fractieleider Ayrault onderstreepte dat zijn partij terugtrekking uit Afghanistan „onverantwoordelijk” acht, maar met de tegenstem wilde de PS protesteren tegen het „uit de hand lopen” van het westerse optreden in Afghanistan. Dat volgens de socialisten steeds meer neerkomt op een „bezettingsoorlog”. Volgens premier Fillon voert Frankrijk geen oorlog in Afghanistan, maar draagt het bij aan de wederopbouw.