JOHANNESBURG, 23 Sept. Een groen luipaard, Zakumi genaamd, is de officiële mascotte van het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. ”Zakumi vertegenwoordigt de mensen, de geografie en de geest van Zuid-Afrika en is daardoor het zinnebeeld van het WK 2010”, zei Jérôme Valcke, van de FIFA.