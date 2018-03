Mars hoeft niet voor mij te denken

Mars gaat vechten tegen overgewicht. Na het lezen van het artikel ‘Slankere reepjes voor slankere mensen’ (nrc.next, 22 september) waarin de directeur van Mars rijkelijk mag strooien met termen als ‘emotionele en psychologische bovengrens’, gatekeepers en consumentenperceptie, moet je wel argwanend zijn. Hier is een manager aan het werk. Dat stoort me nog niet eens. Maar dat dit alles vaart onder de vlag van een ideologie die het beste met ons, de arme consument voor heeft, is ronduit beledigend. Betutteling, daar hadden we de overheid toch voor? Ik wil gewoon een dikke, vette Mars!

Gerben Postema

Leeuwarden