Madrid, Berlijn in actie tegen piraten

Berlijn. Spanje heeft een militair verkenningsvliegtuig uitgezonden dat gaat helpen in de strijd tegen de piraterij bij Somalië. De missie, aanvankelijk voor een periode van drie maanden, moet informatie opleveren voor een vorige week door de EU opgezet coördinatiecentrum tegen de piraterij. EU-voorzitter Frankrijk wil in december een Europese marinemacht naar Somalië sturen. De Duitse minister van Defensie Jung zei gisteren dat de Bondsrepubliek een fregat ”moet” leveren. De piraten, die profiteren van de wetteloosheid in Somalië en doorgaans uit zijn op flinke sommen losgeld, houden momenteel meer dan tien schepen met in totaal meer dan honderdvijftig opvarenden vast.