Monique Snoeijen vraagt NRC-Handelsblad commentator Maarten Schinkel (economie) naar de stand van zaken in de kredietcrisis. Hebben we het ergste nu gehad of wordt het nog erger? Is dit het einde van het kapitalisme, zoals sommigen beweren?

