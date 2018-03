Losgeld geëist voor toeristen

De ontvoerders van elf Europese toeristen en acht Egyptenaren die op safari waren in het Egyptische grensgebied met Soedan, hebben gedreigd hen te vermoorden als pogingen worden ondernomen hen per vliegtuig te vinden. Dat heeft een Egyptische functionaris vandaag bekendgemaakt. Hij zei dat de eveneens ontvoerde organisator van de trip contact had opgenomen met zijn Duitse vrouw, die Kairo op de hoogte had gesteld. Volgens andere Egyptische bronnen hebben de ontvoerders, naar in Kairo verluidt criminelen, een losgeld van zes miljoen euro geëist.

Gisteren meldde de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Aboul Gheit, aanvankelijk dat de toeristen – vijf Italianen, vijf Duitsers en een Roemeen – en hun Egyptische begeleiders ongedeerd waren vrijgelaten, maar dat werd later tegengesproken. De ontvoerders, volgens minister van Toerisme Zoheri Garrana hoogstwaarschijnlijk Soedanezen, zouden hun gijzelaars hebben meegenomen naar Soedan. Garrana zei ook dat Duitse vertegenwoordigers in gesprek zijn met de ontvoerders.

Hoewel buitenlandse toeristen herhaaldelijk doelwit zijn geweest van aanslagen, is dit voorzover bekend de eerste keer dat ze het slachtoffer zijn geworden van ontvoerders. Egyptische veiligheidsbronnen melden dat er geen teken is dat moslimextremisten bij de ontvoering zijn betrokken. De aanslagen op toeristen in de Nijlvallei in de jaren tachtig en negentig waren het werk van extremisten die met hun geweld de lucratieve toeristenindustrie – die goed is voor 6 procent van de Egyptische economie – probeerden te ondermijnen om zo een islamitisch bewind naderbij te brengen. Maar de groepen die hierachter zaten, Al-Jihad en de Gama’a al-Islamiya, hebben in de afgelopen jaren onder zware druk van de Egyptische regering geweld afgezworen. Aanslagen op toeristen in de Sina’i tussen 2004 en 2006 worden toegeschreven aan militante Bedouïnen. (Reuters, AFP)