De Britse minister van Financiën, Alistair Darling, wil via nieuwe staatsleningen voorkomen dat hij de belastingen moet verhogen. Dit heeft hij gisteren verklaard tijdens zijn rede tot het partijcongres van Labour in Manchester.

Hij liet zich niet uit over de omvang van de leningen maar deskundigen houden rekening met bedragen van tussen de 60 en 100 miljard pond (75,5 en 125,9 miljard pond). In het huidige klimaat met een stagnerende economie geniet lenen volgens Darling de voorkeur boven extra belastingen. „Dit is niet het tijdstip waarop je geld aan de economie wilt onttrekken”, aldus de minister.

Door de leningen zal het begrotingsbeleid van Darlings voorganger, de huidige premier Gordon Brown, niet langer zijn te handhaven. Brown stond niet toe dat het begrotingstekort steeg boven een grens van 40 procent van het nationale inkomen. De minister erkende overigens dat er op langere termijn wel degelijk begrotingsdiscipline hoort te zijn. Volgens hem is dat doel echter niet onbereikbaar. „Vergis u niet, discipline in de openbare financiën is mogelijk”, hield hij zijn gehoor voor.

Darling kondigde ook aan dat hij begin volgende maand met nieuwe voorstellen komt voor het toezicht op banken. De regering wil het onder meer makkelijker maken voor de centrale bank om in te grijpen bij particuliere banken die in moeilijkheden raken.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Britse leningen

In het artikel Londen gaat meer lenen (23 september, pagina 15) staat dat deskundigen er rekening mee houden dat de Britse staat 75,5 tot 125,9 miljard gaat lenen. Dit moet zijn: 75,5 tot 125,9 miljard euro.