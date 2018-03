Korte termijngewin moet bestraft, niet beloond

De grootste banken van Wall Street leggen het loodje. De kapitalistische Verenigde Staten nationaliseren AIG, de grootste verzekeraar ter wereld; de Europese Centrale Bank draait de geldkraan open om de liquiditeit in de Angelsaksische markt op gang te houden en Chinese en Arabische staatsinvesteringsfondsen springen bij om wat er nog over is aan banken en multinationals overeind te houden. Het is de wereld op zijn kop.

Lang hebben regeringen in navolging van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de financiële markten hun gang laten gaan. In hun optiek gaven die geweldige impulsen aan de economie, ze maakten lenen goedkoop en zorgden met allerlei nieuwe gestructureerde en afgeleide financiële producten voor een fantastische spreiding van risico’s. Nationaal en sectoraal versnipperde toezichthouders zagen slechts kleine stukjes van de kluwen, die nu een kettingreactie veroorzaakt. De snelle ineenstorting van het vertrouwen in de financiële markten heeft ernstige gevolgen voor de wereldeconomie.

Al lang voordat de crisis uitbrak hebben de PvdA en vakcentrale FNV via hun Europese koepels de vinger gelegd op een belangrijke denkfout bij de Europese Commissie en de Europese regeringen, die een enorme negatieve invloed op de economie heeft gehad en nog zal krijgen. De Europese Commissie heeft bij hoog en bij laag beweerd dat investeringsfondsen met privaat kapitaal, zoals de private opkoopfondsen, rustig hun gang moeten kunnen gaan en niet gereguleerd hoefden te worden. Er waren immers geen individuele consumenten bij betrokken, alleen professionele partijen. Nog afgezien van het feit dat er indirect, bijvoorbeeld via pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen wel degelijk veel geld van gewone mensen bij betrokken is, ging deze opvatting voorbij aan een aantal belangrijke raakvlakken met de reële economie.

Activistische investeringsfondsen, zoals hedgefondsen en private equity, zijn namelijk verweven met alle sectoren, en bepalen de stabiliteit van de economie en de financiële markten. De bemoeienis van deze fondsen met concrete bedrijven heeft vaak een negatieve invloed op strategische bedrijfsbeslissingen. Deze fondsen gaan namelijk voor een grote stijging van de beurswaarde van de aandelen op de korte termijn om zo snel geld te verdienen in plaats van te investeren voor de lange termijn en zo de continuïteit van een onderneming te waarborgen.

Door opkoopfondsen worden goedlopende bedrijven vaak opgekocht en opgezadeld met hoge schulden. Zo kunnen ze geld lenen voor die schuldbetalingen en de bijbehorende rente aftrekken van de belasting. Vervolgens hebben de rentebetalingen een negatief effect op de balans van een onderneming waardoor een kunstmatig gecreëerd verlies kan worden omgezet in een teruggave van de belasting. Minister Bos van Financiën heeft aangegeven belastingmaatregelen te nemen om deze trucs aan te pakken. Echter, het ongelimiteerd lenen om bedrijven in de rode cijfers te krijgen moet ook worden aangepakt. De strategieën van de opkoopfondsen moeten transparanter worden.

De waarschuwingen die de vakbeweging en sociaal-democraten hebben geuit tegen de verkeerde praktijken van hedgefondsen en private equity, kregen tot nu bij de Europese Commissie nul op het rekest. Ook de ministers van Financiën en Europese en G7-regeringsleiders lieten zich meer leiden door de belangen van de financiële sector voor hun nationaal inkomen en door hun angst dat die business naar elders zou vertrekken als ze te streng zouden optreden. Ze rolden liever de loper uit met fiscale voordelen en constructies waarmee ze elkaar de loef afstaken.

Maar een kentering is op komst. Was er voor de zomer nog een scherpe tegenstelling tussen links en rechts in Europa over de noodzaak om activistische investeringsfondsen aan banden te leggen, nu heeft een grote meerderheid van het Europees Parlement via een speciale procedure de Europese Commissie opgedragen om met een pakket aan wetgeving te komen op dit terrein.

Alle instellingen en fondsen die op de financiële markten opereren, moeten onder regels voor kapitaalvereisten vallen. Als ze financiële producten verpakken en de risico’s doorverkopen, zoals bij de Amerikaanse hypotheken gebeurde, dan moeten ze een deel van het risico zelf in de boeken zetten. Instellingen zullen daarom worden aangezet tot een meer verantwoord risicogedrag.

Ook de perverse inkomensprikkels aan de top moeten worden aangepakt. Beloningssystemen moeten niet het nemen van risico op de korte termijn belonen, maar ook het goed bewaken en voorkomen van risico’s over de langere termijn.

Voorts moeten aandeelhoudersvergaderingen over het beloningsbeleid stemmen teneinde ongecontroleerde zelfverrijking te voorkomen.

En ondernemingsraden moeten worden geïnformeerd en geconsulteerd bij een mogelijke overname door een activistische investeringsmaatschappij.

De financiële markten moeten niet langer de economie overheersen: geldverkeer en investeringen moeten ten dienste staan van een gezonde en duurzame economie.

Ieke van den Burg is delegatieleider voor de PvdA in het Europees Parlement. Agnes Jongerius is voorzitter van vakcentrale FNV.