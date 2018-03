Knuts 'vader' is dood

Hij was vorig jaar de bekendste man van Duitsland: Thomas Dörflein, verzorger en ‘pleegvader’ van wat even het beroemdste beest ter wereld was: Knut, het ijsbeerjong uit de dierentuin van Berlijn. Gisteren overleed Dörflein op 44-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Dörfleins dood is het gesprek van de dag in Duitsland. Alle media besteedden er ruim aandacht aan.

Knut werd in december 2006 geboren. Tot groot geluk van de Berlijnse Zoo: het eerste ijsbeerjong in dertig jaar. Knut werd door z’n moeder verstoten – maar bleef leven en groeide als witte pluizenbol uit tot de dierensensatie van 2007. Lief en bevallig; symbool van smeltende ijskappen.

Het ijsbeertje en verzorger Dörflein waren een ijzersterk mediaduo. Ze traden dagelijks op in de wereldwijd uitgezonden ‘Knut Show’: Knut krijgt de fles, Knut en z’n pleegvader zwemmen, stoeien, wandelen.

Het hart van de stoere, bebaarde Dörflein – een bescheiden man die de mediahype haatte – hield gisteren op met tikken. De meeste Berlijner is ontdaan. Dörfleins collega’s in de dierentuin nog het meest, maar de winst is daar allang binnen. Knut en zijn pleegvader waren goed voor een miljoenenomzet.

