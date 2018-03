Kliniek dicht na tweede sterfgeval

De psychiatrische kliniek SPDC Oost in Amsterdam gaat tijdelijk dicht na twee sterfgevallen binnen een maand.

Gisteren bleek dat vorige week opnieuw een patiënt is overleden. Een vrouw deed woensdag een zelfmoordpoging in de kliniek en overleed drie dagen later in het ziekenhuis. Drie weken geleden overleed een 47-jarige schizofrene patiënt in een separeercel van de kliniek. Volgens de voorlopige uitslag van de autopsie is de man gestikt in een stuk brood. De kliniek meldde het incident pas na tien dagen.

Zaterdag ontsnapte een patiënte (30) toen de deuren automatisch opengingen na een brandalarm. De suïcidale vrouw zei gisteravond in televisieprogramma Nova dat het SPDC „een hel” is. In vijf weken tijd liep zij zes keer weg. Tot drie maal toe probeerde zij haar leven te beëindigen.

Arkin, de overkoepelende instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar het SPDC onder valt, laat weten dat er een onderzoek plaatsvindt naar de kliniek. De zeventien patiënten van de gesloten afdeling zijn overgebracht naar andere psychiatrische klinieken in en buiten Amsterdam. Arkin gaat ervan uit dat de overige vijftien patiënten uiterlijk morgen elders zijn ondergebracht.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam onlangs met een vernietigend rapport over het SPDC. Er was te weinig en te laag gekwalificeerd personeel, en de IGZ stelde vast dat bij opname vaak direct in de isoleercel belanden. Ook bleek dat de kliniek verwaarloosd en niet schoon was.

Vijf medewerkers zijn op non-actief gezet of ontslagen, onder wie de verpleegkundige die dienst had tijdens het incident met de schizofreniepatiënt, de beleidspsychiater, de directeur zorg en een bestuurder.