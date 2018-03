Kijk, als Beatrix er nu nog wekelijks kwam...

Koningin Beatrix wil transparantie over de financiering van het Koninklijk Huis door het Rijk. Ze zei dit toen bleek dat er geen goed beeld bestond van de kosten, gedragen door diverse ministeries. Omwille van die transparantie wordt de wet Financieel statuut Koninklijk Huis gewijzigd. Drie met name genoemde paleizen zullen aan het Koninklijk Huis worden toegewezen, waaronder het Paleis op de Dam. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen, vandaag vindt de technische briefing plaats.

De wet zou moeten worden afgewezen, de aan de Tweede Kamer gegeven argumenten in de sfeer van duidelijkheid en bestendigheid overtuigen namelijk geenszins. Het Paleis op de Dam verdient een openbare functie en hoort niet in deze wet thuis als een soort feestpaleis.

Al tientallen jaren is dit monument een zwart gat in het centrum van de stad. Af en toe dient het gebouw als decor voor een feest maar meestal blijft het gesloten. Dat draagt niet bij aan transparantie. Wat het stralend middelpunt van Amsterdam was, een voor burgers toegankelijk werkgebouw, is veranderd in een ontoegankelijke kolos op het belangrijkste plein van de hoofdstad.

Dit doet geen recht aan onze geschiedenis. Het gebouw is ontworpen, gedecoreerd en gebruikt als stadhuis. Als het achtste wereldwonder ging het de geschiedenis in. Tijdens de Franse bezetting nam Lodewijk Napoleon, de broer van de keizer, er tijdelijk zijn intrek en vertrok het stadsbestuur naar het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal, overigens niet zonder kritiek. Met de herinrichting raakte het gebouw zijn openbare karakter kwijt.

De koninklijke bewoners waren niet eens gelukkig met dit paleis. De Franse vorsten en de Oranjes verbleven er dan ook kortstondig. Logeerde Wilhelmina er nog wel met enige regelmaat, Juliana en Beatrix deden dat nauwelijks. Mede daarom namen ze het verstandige initiatief het gebouw in de zomer open te stellen voor publiek.

Zo werd het imposante stadhuis eerst een beetje paleis en daarna een beetje museum, een nationaal museum, omdat de gemeente Amsterdam in 1936 het gebouw aan het Rijk had verkocht. Die museale functie verdient versterking. Beelden, schilderingen en meubels tonen de geschiedenissen van Amsterdam als mondiaal handelscentrum uit de Gouden Eeuw, van de Nederlandse natie, van zijn vorsten en van Nederlanders ten opzichte van andere volken in de wereld.

Als zodanig is het een ideale trait d’union tussen het Rijksmuseum met in de toekomst een esthetisch accent op de rol van kunst in de Hollandse geschiedenis en het Nationaal Historisch Museum dat in Arnhem zal verrijzen met nadruk op volkscultuur en de geschiedenis buiten de Randstad. Alle burgers van Nederland kunnen zo op een overtuigende manier hun geschiedenis aanschouwen en buitenlanders – van staatshoofd tot toerist – kunnen zo de Nederlandse cultuurgeschiedenis bewonderen.

Als eerste van alle Nederlanders kan het Rijk in dit gebouw de koning waardig ontvangen, zoals Amsterdam dat in de Gouden Eeuw deed met buitenlandse vorsten en Nederlandse stadhouders. Met voorrang mag de vorst op de Dam zijn gasten welkom heten. In zijn voetspoor dienen verlichte wetenschappers en kunstenaars te worden uitgenodigd om hun gedachten te laten gaan over belangrijke maatschappelijke kwesties, uitmondend in goed verzorgde publicaties met als beeldmerk de gevel van dit cultuurpaleis.

Zo kan het gebouw nieuw leven krijgen dankzij theatermakers, dichters, schilders, geleerden en andere opinieleiders, net als in de tijd van Vondel, Barlaeus en Rembrandt. Als herrezen Palazzo Pubblico kan het gebouw helpen bij het opschonen van het centrum van Amsterdam.

Herziening van de wet kan bovendien bijdragen tot verheldering van de zeggenschap over het gebouw, die nu verdeeld is over vele partijen. Versterking verdienen de professionele adviseurs over restauratie, museale presentatie en publiek debat. Tot dusverre zijn er discutabele beslissingen genomen over bijvoorbeeld de kostbare restauratie en heerst er een gebrek aan openheid over de besluitvorming.

De gegroeide bestuurlijke constellatie doet onvoldoende recht aan dit cultuurpaleis. Van een buitenplaats voor het hof moet het opnieuw een cultuurpaleis voor alle burgers worden. Niet voor niets herbergt de Dam een nationaal monument, maar dit stadsplein leidt een wat ongelukkig leven met af en toe een kermis voor het gesloten Paleis. Het ensemble van nationaal monument, grootstedelijk plein en cultuurpaleis verdient zijn verloren grandeur terug te krijgen.

Alle partijen hebben belang bij een openbare museale functie van het voormalige Amsterdamse stadhuis, ook het Koninklijk Huis. Dat het misschien wel meest bijzondere gebouw van Nederland zo zelden volwaardig in gebruik is, roept veel protest op. Waarom zou het staatshoofd die kritiek iedere keer over zichzelf afroepen? Het kabinet moet dit protest niet onnodig voeden met een cultuurhistorisch ondoordachte wet en de Eerste Kamer kan daarbij helpen.

Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat alles wordt vermeden wat gaat in de richting van een besloten partycentrum als primaire functie van dit schitterende multifunctionele en van oudsher publieke monument met waarlijk museale allure.

Bram Kempers is hoogleraar sociologie van kunst aan de Universiteit van Amsterdam.

Kijk voor een virtuele rondleiding in het Paleis op de Dam op Koninklijkhuis.nl