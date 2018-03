Kamervoorzitter, treed op tegen racisme

Déjà vu. Een kwart eeuw is het alweer geleden dat in de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een discussie werd gevoerd over de beeldvorming van migranten in de media. Een werkgroep van de journalistenvakbond kwam met aanbevelingen. De belangrijkste luidde: vermeld religie, etniciteit, afkomst of nationaliteit indien relevant en vermijd generalisaties.

Op 14 januari 1989 – er is weinig nieuws onder de zon – publiceerde NRC Handelsblad een rapport van het ministerie van Justitie waaruit bleek dat 33 procent van alle Marokkaanse jongens „geregistreerd politiecontact heeft”. Het landelijk inspraakorgaan voor Marokkanen veroordeelde deze publicatie als „sensatiegericht, meedogenloos en discriminerend”.

Evenals nu het geval is met de misdragingen van groepen Marokkaanse jongens was het de vraag of de achtergrond van de plegers van strafbare feiten ‘relevant’ is of niet. Het antwoord was, en is, dat in dit geval vermelding van de achtergrond van de daders wel degelijk van belang is. De opeenstapeling van incidenten heeft onmiskenbaar een sociale en culturele component en vertoont een patroon waarmee in het beleid rekening moet worden gehouden. Het recht van het publiek op informatie weegt bovendien zwaarder dan onbedoelde bijeffecten in de sfeer van stigmatisering en discriminatie.

Tegenwoordig heet deze al decennia in de journalistiek gehanteerde stelregel „het benoemen van problemen”. Ik twijfel niet aan de zin en noodzaak daarvan. Maar als dit verwordt tot uitschelden, en uitschelden tot uitsluiten, en uitsluiten tot de roep om deportaties en etnische zuiveringen, dan moet men ook dát durven te benoemen. Het racisme loopt nu werkelijk de spuigaten uit.

De fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid heeft de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer misbruikt voor het spuien van openlijk racisme, in flagrante strijd met de hier geldende rechtsnormen. Dit leverde hem uiteraard de gewenste publiciteit op, want de nieuwsmedia selecteren terecht op het afwijkende en abnormale. De vraag dringt zich op wie in een dergelijk geval de norm moet handhaven.

Sprekend over „het Marokkaanse tuig dat scheldend, spugend, onschuldige mensen in elkaar rammend door het leven gaat” beschuldigde hij alle mensen van Marokkaanse afkomst: „Zij accepteren maar al te graag onze uitkeringen, onze huizen, onze dokters, maar niet onze normen en waarden. De elite noemt deze Marokkanen die de boel hier verzieken heel romantisch nieuwe Nederlanders. Ik noem ze liever kolonisten, moslimkolonisten. Zij zijn namelijk niet naar Nederland gekomen om te integreren, maar om de boel over te nemen en om ons te onderwerpen.”

Deze van de Italiaanse fascisten overgenomen kwalificatie – kolonisten – bracht hem tot de oproep tegen „de islamitische intifada” het leger in te zetten „om de steden en dorpen in de provincies van Nederland op te ruimen en schoner te maken”, een oproep tot ethnic cleansing waaraan de oorlogsmisdadiger Mladic een puntje kan zuigen.

Wilders geniet als lid van de Tweede Kamer onschendbaarheid voor alles wat hij in de vergadering zegt. Daar staat tegenover dat volgens het Reglement van Orde de Kamervoorzitter een lid tot de orde moet roepen als hij zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft of aanspoort tot onwettige handelingen. Als hij daarmee doorgaat, kan de voorzitter hem het woord ontnemen en uitsluiten van de beraadslagingen.

De voorzitter, Gerdi Verbeet, zal mogelijk redeneren: dat is precies wat Wilders wil. Hij is erop uit in een slachtofferrol te worden gedrukt, dan zul je hem horen over censuur en over de inperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Waarom deze provocateur in de kaart spelen? Dan gaan zeker alle racisten op hem stemmen!

Dit zijn ongetwijfeld in het huidige klimaat de ongewenste bij-effecten als men een racist een racist noemt. Zulke pragmatisch-politieke overwegingen horen echter geen rol te spelen bij de handhaving van de orde in de Tweede Kamer. De angst voor Wilders ondermijnt het aanzien van het parlement en de buiten de Tweede Kamer geldende rechtsnormen. Het wordt nu normaal racistische praatjes en oproepen tot deportaties en etnische zuiveringen in het rond te strooien. Nederland is echter partij bij het Internationaal Verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Artikel 1 daarvan luidt: „In dit Verdrag wordt onder ‘rassendiscriminatie’ verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.”

Nederland is krachtens dit verdrag verplicht actief op te treden tegen discriminatie. Waarom wordt er dan door de voorzitter van de Tweede Kamer helemaal niet tegen opgetreden? De pogingen om met Wilders in discussie te gaan, leiden nergens toe: het is nu eenmaal onmogelijk een racistische overtuiging met feiten te weerleggen. Fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie voegde Wilders toe: „Ik ontzeg u het recht niet om de vinger te leggen op misstanden die u in de samenleving ziet, maar het moet mij toch van het hart dat ik het betreur dat u daarbij zo schofferend en generaliserend over mensen spreekt.” Juist gesproken, maar wat is schofferend en generaliserend over mensen spreken anders dan aanzetten tot discriminatie en haat, buiten de Kamer strafbare feiten?

Zeker, Wilders heeft vrijheid van meningsuiting. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer moet er op toezien dat de wijze waarop hij in de vergadering zijn mening uit niet in strijd is met de bepalingen in het Reglement van Orde – dát zijn de normen en waarden van de Nederlandse democratie. En als Wilders zich daaraan niet wenst te houden met een beroep op zijn vrijheid van meningsuiting, dan laat ze hem maar de zaal uitzetten.

Zoals Wilders het zelf treffend formuleerde, is de tijd gekomen „om al dat tuig dat de boel hier verziekt, hard aan te pakken. Genoeg is genoeg.” Hopelijk trekt mevrouw Verbeet zich deze woorden van het PVV-lid aan en brengt zij het eigen huis nu eens op orde.

Wilt u reageren? Dat kan op nrc.nl/etty