Inzoomen op Kafka

Reiner Stach heeft in Kafka (Fischer, €29,90) veel elementen opgenomen in een meeslepend verhaal, schrijft Anneriek de Jong. ‘Krankzinnig veel details zijn er over Kafka verzameld en gearchiveerd – maar een behoorlijke biografie was er tot voor kort nog niet. Nu, in dit jubileumjaar (honderdvijfentwintig jaar geleden werd Kafka geboren), verscheen het tweede deel van een monumentaal biografisch project. Kafka. Die Jahre der Erkenntnis van Reinier Stach omvat maar een fractie van Kafka’s leven en ontsluit toch een hele wereld. Stach richt zijn camera op een intiem moment in het leven van zijn held, filmt dan met een weidse beweging het politieke, historische en culturele landschap en zoomt vervolgens weer in op zijn held, die ineens niet meer zo geïsoleerd lijkt: volgens Stach stond Kafka minder ver van zijn tijd af dan men meestal denkt.’

